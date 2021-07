Dias de Libertação há muitos...

António Costa prometeu que o DLTS (Dia da Libertação Total da Sociedade) chegará algures no fim do verão. Será um dia destes e envolverá um desembarque das tropas do vice-almirante Gouveia e Melo. A propaganda está no auge.

OS FISCALISTAS CALCULAM QUE, MAIS COISA MENOS COISA, como é próprio de um bom fiscalista, algures no mês de junho, a classe média deixa de entregar grande parte do produto do seu trabalho para o Estado, passando a trabalhar exclusivamente para si. Este ano, o dia foi assinalado a 6 de junho. Ninguém deu por ele, mas as contas apontam para aquela data.



Tal como o Dia da Libertação dos Impostos, como é conhecido, também ninguém dará pelo prometido DLTS, Dia da Libertação Total da Sociedade, que António Costa – o primeiro-ministro, para quem no PSD ainda não saiba – anunciou há semana, como se se tratasse de uma grande vitória do Governo, só que sem data marcada. Pode ser, por exemplo, a 5 de outubro (bela data), a 11 de novembro ou a 23 de dezembro, colado ao Natal. É perfeitamente possível, porque o primeiro-ministro garantiu aos portugueses que será “no fim do verão”. Ora, se as temperaturas de mantiverem quentes até dezembro, verão é quando cada um de nós assim o entender.



Apesar dos números, de novas descobertas sobre o vírus e dúvidas sobre a eficácia das vacinas, a propaganda governamental continua entusiasmada e com a lata necessária para anunciar dias de libertação, assim a modos como que um grande desembarque na Normandia pelas tropas do vice-almirante Gouveia e Melo que, no fim, derrotou o vírus totalitário.