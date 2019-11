ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de novembro de 2019.

Num daqueles arrependimentos de circunstância, o arquiteto do regime nazi, Albert Speer, foi ao julgamento de Nuremberga pedir desculpa pelas barbaridades do regime que ajudou a crescer através dos imponentes edifícios que projetou. No fim do julgamento, o nazi (alegadamente) arrependido partilhou uma interessante explicação sobre o crescimento e a consolidação do nazismo na Alemanha.Disse Speer que a subida ao poder de Hitler foi acompanhada por um forte desenvolvimento tecnológico na rádio, no telefone, em suma, nas comunicações. Foi assim que Hitler e os seus conseguiram que a sua mensagem chegasse a milhões de alemães, talvez mais entusiasmados e distraídos com as novidades tecnológicas da época do que interessados em pensar sobre o que Hitler vociferava nos comícios do partido nacional socialista.