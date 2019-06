Nunca cá estive, mas adoro Portugal

Há um terrível vício no jornalismo português: qualquer celebridade estrangeira que ande por cá é quase obrigada a falar sobre o País, dando, obviamente, destaque ao que o fulano diz sobre Portugal em detrimento da sua carreira, conhecimento, atividade, etc. Ainda bem que Jesus Cristo não passou por aqui, porque caso isso tivesse acontecido e tivesse encontrado um jornalista, a primeira coisa que o repórter perguntaria à personagem mais fascinante da História seria: O que acha de Portugal?Não há celebridade que passe por aqui e não leve com meia dúzia de perguntas sobre o País (que, na maioria dos casos, se resume a Lisboa), as pessoas, a comida, a cultura, etc. Recentemente, um dos maiores chefs do mundo, o mítico chef do elBulli, Ferran Adrià, deu umas voltas por aqui e, nos intervalos, umas entrevistas. Tal como na cozinha, o grande criador, ou a agência de comunicação que o representa, trouxe a lição estudada: há 17 anos que não vinha a Portugal, mas adora-nos. No fundo, é como os americanos, não viram o filme, mas adoraram-no.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 27 de junho de 2019.