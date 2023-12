O Porto é um país

UMA PESSOA PODE DAR as voltas que quiser, andar de cima a baixo, correr para os lados, pode até seguir desembestado na diagonal, mas nunca vai encontrar o Porto em mais lado nenhum. O Porto é no Porto e com sorte é um bocadinho onde quem é do Porto estiver de passagem. É gente que recebe com mais braços do que aqueles que tem, e que quando abraça, abraça para agarrar, para que uma pessoa tão cedo não se esqueça de onde veio a força daquele aperto. Já se disse muito sobre o Porto, mas parece-me sempre pouco de cada vez que lá volto. O Porto ensina-nos a todos uma coisa que feita por ele quase parece fácil: ensina-nos a genuinidade com que se deve receber alguém. Não há cerimónias na linguagem, no trato, na despesa que se tem com afectos. Quando alguém é amado pelo Porto, é uma boa oportunidade para se sentir especial.





Os portuenses são generosos, e a generosidade não é coisa que se possa fingir porque no fim de contas, se não vier bem de dentro – lá do sítio onde as coisas nascem –, vão-se sempre notar as marcas por fora. Lá no Norte sabem um segredo que ainda nem todos descobriram: sabem que por cada amigo novo que fazem, há uma promessa de muitos mais que daí possam vir. Quando gostam, gostam com o corpo todo, mas quando não gostam também o fazem com o corpo todo, mas com rugas diferentes. Não se fazem passar pelo que não são, doa a quem doer. Ter uma cidade toda à flor da pele é para quem não está com meias medidas, para quem é por inteiro e está pronto para receber em igual medida. As veias do pescoço de quem nasceu no Porto levam mais sangue do que aquilo que aquilo para que foram feitas. É uma força bruta que leva tudo à frente e não mandam dizer por ninguém; levantam-se e vão lá eles. Têm orgulho no que são, e o que são não é o que os outros querem que eles sejam.



Que se lixe o futebol e o que ele divide, não há jogo nenhum que valha os insultos que são disparados de um lado para o outro sempre que se passam 90 minutos à volta de uma bola. Ninguém fica a ganhar quando se guarda rancor e raiva por uma coisa que não é uma cidade. Uma equipa de futebol pode ser de uma cidade, mas uma cidade não é uma equipa de futebol.



Juan Cavia

Quando somos servidos num restaurante no Porto, está lá tudo o que precisamos de saber sobre os portuenses – servem-nos para que não nos falte nada, e tratam-nos como se tivéssemos chegado a casa. São pacientes com quem não tem o coração do tamanho deles, porque já fizeram as pazes com a triste certeza de que a generosidade é uma língua que só conhece par em quem também a fala.



Dão sem esperar nada em troca, e é essa talvez a patente mais alta do amor. Mas desenganem-se: não dão a quem se aproveita do muito que eles oferecem. Dão um tempo de avanço para que o nosso quadrante sentimental se ajuste a quem temos pela frente, e depois ou saltamos com os dois pés lá para dentro, ou se vamos só para tomar notas, mostram-nos o avesso daquilo que são.



O rio Douro é tão bonito que quase parece ser feito por alguém que não aguentava mais a dor de não ter um rasto de beleza desenhado por ali adentro. Sempre que vejo aquela língua de água fico sem saber se estou com saudades das vezes que já o vi, ou se estou só com pena de não o ver mais. É tão bonito e triste, de dia a ser muitos sóis, e de noite a ser uma cidade a dobrar que está lá refletida e a tremer.



O Porto é gigante para todos os lados, e tem uma língua só dele. Quem nasceu naquele pedaço bravo de terra leva o sotaque de gerações e gerações, de muitas horas de orgulho naquilo que são. Quando alguém é do Porto, é do Porto para a vida toda. Pode viver anos numa cidade distante, noutro país, pode aprender as línguas que quiser, mas vai carregar sempre com ele uma maneira de dizer as vogais que não deixa dúvidas sobre o sítio de onde vieram. Têm subtilezas e asperezas que quem vir sem saber ao que vai pode entender mal, como um filme que se apanha a meio.



O Porto tem virtudes, tem defeitos, tem amores e desamores, tem tudo o que uma cidade quer ter dentro de si. Podem ir turistas, podem mudar presidentes de câmara, podem ganhar ou perder no futebol, podem fazer o que quiserem que a cidade já lá estava antes de tudo, e vai continuar depois de nós. Uma cidade não é o que se vê no mapa.



Todos os países do mundo deviam ter um Porto; mas não é para todos, é para quem não está cá com merdas. Ou se vai de peito aberto, ou então bem que podem ficar sossegadinhos noutro sítio. O que eu sei é que sempre que lá vou, fico mais perto daquilo que gostava de ser. O Porto é tantas coisas, mas é antes de tudo um país onde todos moramos um bocadinho.



Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico