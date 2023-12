Em Dezembro logo fazemos contas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O que eu gosto no Natal é o Natal ainda ser como é. Já houve tantas noites de 24 de dezembro, tantos dias 25 de dezembro, e todos eles foram feitos do que éramos nessa altura. Houve separações, nascimentos, mortes, profissões que levaram para longe, e outras que trouxeram de novo para perto, uma dança que vai afastando e aproximando o mau e o bom. Cada ano que nos sentamos à mesa de Natal estamos a somar às muitas outras que já tivemos. Dividem-se tarefas, uns responsáveis por levar os doces, outros por ajudar com o vinho, e outros que chegam só e usufruem do que os outros estiveram a trabalhar. Os Natais que já tive foram mudando muito, porque as pessoas que eles tinham também foram mudando muito. Houve anos em que se discutiu, outros em que estava tudo bem disposto e parecia que aquela noite nunca mais ia acabar, e outros ainda em que estávamos de luto e a fazer os possíveis para que a ceia não fosse tão triste como estava destinada a ser.





Na noite de dia 24 dou por mim a contar cadeiras, a ver as caras, o quanto elas mudaram, a pensar nos que já foram, nos que agora chegam, nos que se mudaram para outras ceias, os que este ano sofreram mais, e os que tiveram um ano que os salvou. Penso nas casas onde já passei aquela noite, umas mais felizes, outras menos felizes porque a vida tem lá o caminho dela. As dinâmicas mudaram muito ao longo dos anos, umas vezes os dias 24 foram numa casa, depois passaram a ser noutra, e o dia 25 foi-se ajustando a isso tudo. O Natal é um balanço da vida que tivemos nesse ano, olhamos para a mesa e está lá a família que somos agora. Uma família é sempre um bicho em mutação, que muda a qualquer momento para qualquer lado. Os divórcios vão sorteando os sobrinhos e primos que agora têm de multiplicar o que são, para serem um bocadinho de todos. Dia 24 ao jantar são de uma família, dia 25 ao almoço são de outra, e à noite são de quem os apanhar. Presentes espalhados pelo chão, os cães a receberem festinhas pelo ano inteiro, a lareira acesa a somar calor ao que já lá está, e muita comida. Pomos sempre comida a mais na mesa da ceia, porque estamos a fazer as contas com todos os que já cá não estão, mas ainda nos aparecem. Andamos sempre à procura do Natal da nossa infância em todos os Natais.







Juan Cavia

Sempre que passa um ano inteiro, olhamos para trás e aflige-nos a velocidade com que passou. Ainda agora era 2023 e agora vem aí um ano novo, carregado de tantas coisas que nem suspeitamos. O que é que nos vai acontecer nas mais de três centenas de dias que estão à nossa espera? Foi tudo tão rápido, ainda há bocadinho estávamos tímidos a entrar neste ano, a ver como é que ele era, e agora já estamos a ver como é que saímos dele. A rapidez com que um ano passa está ligada às vivências desse ano. Os anos maus demoram muito a passar, como se fossem feitos de mais meses do que os outros. Neles o tempo arrasta-se lentamente até chegar finalmente ao dia 31 de Dezembro, e mesmo assim não se quer deixar passar para o lado de lá, para o lado do ano que vem. Quando um ano é bom passa depressa, estávamos tão entretidos a aproveitá-lo que nem nos demos conta que o calendário continuava a contar. Aflige-nos a passagem de ano porque por cada um que passa, é menos um que há por passar. É essa relação com o princípio e o fim que nos atormenta. Talvez se o tempo começasse no zero e depois fosse sempre a somar, sem meses iguais que nos mostram exactamente onde é que cada ano dobra a esquina. É por isso que me custa tanto a alegria que nos exigem na passagem de ano. Porque haveria eu de estar feliz de ver ir embora a sorte que tive? Como se ver anos bons a acabar merecesse champanhe e fogos de artifício. Peçam-me antes para comemorar a passagem dos anos maus, num ritual de purga pelo que queremos deixar para trás. Os bons quero que fiquem, que voltem para trás e sejam Janeiro passado outra vez. Não vou já mostrar os dentes a 2024, ainda não o conheço. Em Dezembro logo fazemos contas.





Somos todos promessas de melhores pessoas na semana que divide o Natal da passagem de ano. Fazemos juras a nós próprios - e aos outros - de tudo o que vamos ser mas que ainda não conseguimos lá chegar; tentamos arriscar sermos melhores do que aquilo que achamos que somos, porque queremos muito acreditar em nós. Prometemos que vamos mudar muito e para melhor, e essa fé que depositamos em quem vamos ser é o que nos impede de desistir do muito que temos por fazer. Quantas passas é que já comemos sem que tenham tido o fim ao qual as tínhamos prometido? O tempo anda mais rápido quando há um marco que lhe define a fronteira. Para onde terão ido os dias todos?Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico