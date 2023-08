O amor das coisas belas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

SOU MELHOR filho desde que sou pai. Ainda fui a tempo de aprender o que já devia saber na altura, mas na altura sabemos lá nós, somos novos, só queremos saber de nós e do quanto o mundo nos deve. No dia em que fui pai percebi tudo o que ainda não tinha percebido como filho. Falhei na companhia, em querer saber como estavam, o que estavam a sentir, o que lhes fazia falta, em perguntar se podia fazer mais por eles e menos por mim. Quando se é novo tudo nos faz falta, não concebemos a ideia de fazermos falta a mais alguém. Tudo à nossa volta é a primeira pessoa do singular. Estamos tão concentrados em nós que nos esquecemos que eles continuam à nossa espera todas as noites, mesmo quando já não vivemos lá em casa. Telefonamos quando calha, porque é capaz de ser demasiado tempo sem ouvirem a nossa voz, para nos livrarmos da culpa. Eles queixam-se com amor que já não sabem de nós há muito tempo, se estamos bem, que têm saudades, e nós a acharmos que não temos tempo, a resolvermos aquilo que achávamos serem os nossos problemas, como se os nossos problemas não fossem também deles. Os problemas de um filho são maiores para os pais, porque um pai não suporta a ideia de ver um filho sofrer, é como se qualquer coisa estivesse a entrar dentro deles e a pegar fogo às entranhas. A pior dor de um pai é a dor de um filho. Sou melhor filho desde que sou pai, porque tenho medo. Tenho medo de um dia querer saber das minhas filhas, e elas sem quererem saber de mim, medo de ficar sem pais e não ir a tempo de ser o que não fui.





Um pai só é pai se tiver medo, e eu tenho muito. Ser pai é a melhor e a pior coisa do mundo, tudo ao mesmo tempo. É a alegria em carne viva, daquela que se pode agarrar e beijar; mas essa mesma alegria pode infectar e espalhar mal pelo corpo todo.



Só percebi que era capaz de matar quando fui pai, até lá não acreditava que tivesse isso em mim. Mas num dia que parecia igual aos outros cheguei à conclusão que se alguém lhes fizesse mal eu era capaz de matar, ser uma versão mortífera de mim, alguém que não conheço mas que sei que agora vive comigo cá dentro.







Juan Cavia





O meu pai às vezes conta a história de quando eu tinha uns 5 anos, a minha mãe começou a chorar porque não queria que eu fosse à tropa. Ri-me dessa história até ser pai, até perceber que a minha mãe tinha chorado nesse dia porque não suportava a ideia de ver um filho crescer para ir aprender a defender-se do mundo. A ideia de um filho a crescer. Porque para ela eu nunca deixaria de ser aquela criança que estava ali ao colo dela. Que mundo é que poderia fazer mal a uma criança tão pequena, se estava lá uma mãe que dava conta de tudo e todos com o seu colo? Eu agarrado às saias da minha mãe não precisava de mais nada para me defender, tinha ali a minha infantaria toda.





Nunca pedi muito enquanto filho, mas houve alturas em que não dei o que um filho deve dar. As minhas filhas são o que eu devia ter sido, se ao menos elas me tivessem ensinado mais cedo. Sou melhor filho porque me ensinaram a ser melhor pai, como se fosse um acerto de contas ao contrário.









Numa entrevista feita há muitos anos ao António Lobo Antunes, ele falava sobre uma pergunta que o seu irmão Miguel fez ao pai antes de morrer. Perguntou-lhe: “o que gostava de deixar aos seus filhos?” E ele respondeu: “o amor das coisas belas”. Nunca mais me esqueci desta frase: o amor das coisas belas. Há uma diferença entre dizer “o amor pelas coisas belas”, e dizer “o amor das coisas belas”. Uma generosa subtileza que não deixa nenhuma pressão para que se ame alguma coisa, mas sim para que se saiba receber o amor que alguma coisa possa provocar em nós. É uma diferença pequena na linguagem, mas enorme no significado; uma herança preciosa, por ser infinita e justa para quem a recebe. Não é uma herança que vá deixar uma luta entre irmãos, a disputar quem fica com o quê. Cada um pode ficar com a coisa bela que quiser e ninguém se chateia, porque no caso de partilharem o amor de alguma coisa, ele desdobra-se e chega para todos. Quem me conseguir ver sempre as coisas belas que passam à minha frente, a Primavera no Alentejo, os amigos, a família, o silêncio, um livro que nos muda, a praia no Inverno, o cheiro de pinheiros e resina com maresia, um pai que aprendeu a ser filho, a luz do fim da tarde a desenhar formas no chão da sala e o meu cão a procurar esse calor geométrico para se deitar. Estou rodeado por tantas coisas belas que às vezes dou por mim a pensar o que aconteceria se um dia elas desaparecessem todas, como se fizessem um pacto secreto para me deixarem na miséria.

O amor das coisas belas ainda é o que nos salva de tudo. Principalmente de nós próprios.





Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico