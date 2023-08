A beleza de olhar alguém a dar uso a um talento

UMA VEZ VI um documentário sobre uma família no Japão que fazia gelo. Produzem-no de forma artesanal, sem o recurso a máquinas, recorrendo apenas às mudanças de temperatura num longo e delicado processo. Acontece no inverno, quando a água derrete da montanha e é recolhida num tanque criado para o efeito. O tanque está numa sombra, onde as árvores têm a fundamental tarefa de proteger a água gelada do sol, para que as baixas temperaturas se mantenham. O gelo começa então a formar-se à velocidade de um centímetro por dia. Todos os dias é preciso passar com uma escova na camada de gelo, para tirar as impurezas que lá vão caindo. Quando chega aos 15 centímetros de espessura, é cortado em blocos simétricos e está finalmente pronto. Dizem que a transparência do gelo feito desta maneira não se compara a nenhuma outra feita em máquinas congeladoras. É isso que o torna especial: a pureza conseguida pelo trabalho duro e delicado de quem o fez. Bem sei que o tema não parece muito interessante (embora para mim seja, devo dizer), mas o que acaba por torná-lo fascinante é a dedicação e concentração com que todos eles participavam naquela suspensão do tempo que é a produção artesanal de gelo. O empenho e o foco que dedicavam ao que faziam, a concentração e a atenção aos detalhes, era como se para eles a beleza inteira do mundo dependesse daquilo. O rigor e o preciosismo de fazer bem e cada vez melhor.





Ver alguém concentrado e apaixonado a cumprir uma profissão pode ser das coisas mais bonitas e estimulantes a que se pode assistir. É ver alguém superar-se para que o resultado daquilo que está a fazer seja o melhor que ela alguma vez vai conseguir. É uma história de amor. É a diferença entre cumprir, e acrescentar. Cumprir requer apenas os mínimos, mas acrescentar pede de nós um orgulho maior no resultado final. Como se nós também fôssemos parte daquilo que fizemos. Quando alguém faz apaixonadamente o seu trabalho é como se estivesse a fazê-lo bem por toda a gente. Como se quisesse gritar ao resto do mundo que aquela profissão é a coisa mais extraordinária que existe, e que naquele preciso momento é também a única.



Há uns anos fui a Belgais, o sítio mágico onde vive a pianista Maria João Pires. Fui lá para assistir a um concerto dela, e saí de lá com uma noite que nunca mais me largou.



Mais do que o seu talento desmesurado para tocar piano, o que me comoveu verdadeiramente foi o foco e a entrega com que ela o fazia. Houve momentos em que quase parecia estar suspensa no ar à vista de todos, como se estivéssemos a assistir a um milagre feito de música e inspiração. Tinha um olhar tão focado em alguma coisa que nós não víamos que fomos todos levados para esse sítio feito das tantas coisas que estavam a acontecer na cabeça dela, muito longe de Belgais, muito longe de tudo, num tempo que não era este. Às vezes ela sorria, outras vezes ficava tomada por uma fúria e emoção que a faziam ajustar contas com o piano, e quase parecia que tudo o que havia para dizer estava nas suas duas mãos. Havia notas que lhe partiam o coração, e outras que vinham a correr para o curar. O corpo parecia ser feito de uma matéria leve, ficava delicado e violento, como se tivesse sido tomado de assalto pelo compositor daquilo que ela agora tocava séculos mais tarde. Como se às vezes deixasse de ser pessoa, e fosse só o que ouvíamos. O rigor com que o fazia quase parecia um insulto a quem nunca se esforçou por nada.



Volta e meia eu olhava para a pessoa que foi comigo, para confirmar se estávamos os dois a ver o mesmo. Lembro-me de ter chorado nesse concerto, porque aquilo que estava a assistir era alguém a superar-se e a transcender-se através do talento. Uma profissão enriquece quando alguém a faz como se não quisesse fazer mais nada. Como se não houvesse mais nada que existisse naquele momento entre ela e o resultado final. É a maneira como se decide cumprir um objectivo que faz com que tudo pareça tão apaixonante e sedutor, ou triste e miserável. Não suporto o desamor e a preguiça, porque fazem com que se atrase o passo ao mundo. É ver alguém a ser uma versão mole de si própria, como se o brio estivesse em fazer passar o tempo, e não em fazer com que o tempo fosse usado para se ser mais e melhor. A falta de amor pelo que se faz é a causa de muitos males.



A beleza de olhar para alguém concentrado a dar uso a um talento pode ser arrebatadora. É ver alguém completamente comprometido com um momento, como se o mundo inteiro sustivesse a respiração ao mesmo tempo, à espera do que aí vem. Como se não houvesse outra maneira de existir, e só se conseguisse ser todo em cada coisa.



