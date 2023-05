Fumar mata, mas o paternalismo mói

NÃO SEI SE JÁ perceberam, mas fumar mata. É possível que vos tenha escapado a informação, porque vem escrita em letras muito pequeninas nos maços de tabaco. Também costumam pôr umas fotografias, mas é preciso estar mesmo muito atento, porque eles escondem-nas num cantinho da embalagem de maneira a que as imagens de pessoas a morrer sejam discretas. Mas, lá está, mata. Mata quem fuma, mas pode acontecer que também incomode quem leva com o fumo. Chama-se “fumador passivo”, uma vez que não tem o cigarro na boca, mas tem o fumo na cara. O fumador passivo, perante a falta de noção do fumador activo, tem sempre a possibilidade de reclamar ou agir. Imagine-se que um homem começa a fazer uma fogueira, e levamos com o fumo na cara. Podemos ficar imóveis a inalar o fumo, ou fazer alguma coisa quanto a isso. Chama-se “lidar com situações adversas no dia-a-dia”, e vem no capítulo 2 do livro “Viver em sociedade”.





Há ainda uma série de outras coisas que também matam, mas que não trazem um aviso na embalagem; aproveito para enumerar algumas: a falta de liberdade individual e a estupidez.



O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, veio esta semana anunciar uma proposta de lei com as novas medidas relativamente à Lei do Tabaco. Uma das medidas anunciadas é que vai ser proibido fumar à porta ou junto às janelas de restaurantes, bares e cafés. Parece-me uma medida vencedora, no sentido em que “à porta ou junto às janelas” é uma unidade de comprimento muito conhecida no Sistema Universal de Unidades. A minha pergunta é: será que se pode fumar se dermos 4 passos à bebé na diagonal da porta do estabelecimento? Se sim – e uma vez que calço 45 – não estarei eu a fumar mais longe da porta do estabelecimento, do que alguém que calce 36?



Também foi anunciado que será proibido vender tabaco em aeroportos. Excelente medida. Assim sempre sobra mais espaço no expositor para as garrafas de whisky e de vodka, esses magníficos legumes nórdicos que dão anos de vida.



Será ainda proibido fumar à porta dos hospitais. Portanto, um paciente que esteja internado no Hospital Egas Moniz, e que queira fumar um cigarro, terá de ir naquela roupa de hospital com o rabo à mostra até ao Padrão dos Descobrimentos, para não infringir a lei. Infelizmente será preso porque estará a infringir outra, que é a do atentado ao pudor. Mas felizmente não poderá ser detido, porque terá de voltar ao Hospital Egas Moniz, onde infelizmente será internado novamente, desta vez com uma pneumonia.



Manuel Pizarro diz querer um país livre de tabaco até 2040. Não me parece que caiba ao Ministro da Saúde decidir acabar com os fumadores, da mesma maneira que não lhe cabe decidir acabar com as bebidas, mas sim ajudar quem as quiser largar.







Juan Cavia

Fumar para cima de alguém é o tipo de coisa que não carece de lei, carece de educação. Exibir na televisão anúncios de bebidas alcoólicas, ou produtos com excesso de açúcar, não é proibido e promove a venda desses mesmos produtos que matam tanto ou até mais. Uma pessoa obesa, que alimente os filhos com comidas que criam vícios alimentares perigosos, está não só a matar-se a si própria, como está a dar ferramentas aos filhos para que sigam o mesmo caminho. Se isso faz pior do que fumar à porta de um restaurante? Diria que sim. Ainda assim não carece de lei, carece de educação.





Se alguém beber uma garrafa inteira de tequila, é bem possível que ponha em risco não só a sua vida, como a vida dos outros. No entanto, qualquer restaurante, bar ou café, serve este cliente enquanto continuar a pedir rodadas. Ele poderá beber à porta do restaurante ou do café, mas é possível que os donos até insistam para que o faça dentro do estabelecimento, para terem a certeza que paga a conta.





Ao mesmo tempo que o ministro anunciava estas medidas restritivas, dizia que não havia nenhuma restrição às liberdades individuais. Acontece que uma frase anula a outra. É matemática simples, senão imaginem o seguinte cenário: a partir da próxima segunda-feira não vai mais poder comer torresmos, porque o SNS está farto de gastar dinheiro com pessoas que gostam de comer enfartes ao almoço; mas não considere isso uma restrição à sua liberdade individual, considere antes que o governo é o nutricionista que você não pediu.





Quando o papel do Estado passa a ser dar lições de moral e palmadas na mão a quem tem comportamentos pouco saudáveis, então a porta que se abre é enorme e perigosa, em igual medida.









Fumar mata, já sabemos. Mas o paternalismo sonso mói.

