As músicas que tratei mal

Para me vingar dos anos que escondi as músicas que gosto, fiz uma playlist livre de todos, e principalmente livre de mim. Tal como seria de esperar, é um conjunto de canções que fui perdendo ao longo dos anos por achar que era diferente do que sou.

A PLAYLIST DO SPOTIFY da minha filha mais nova é uma lição de liberdade. Quando se é novo o preconceito ainda não ganhou raízes, e o gosto musical não obedece à opinião de terceiros para ser validado. É o resultado imediato daquilo que a música provoca no corpo dela, sem espaço para um julgamento maior que a faça pensar pela cabeça dos outros para tentar ser o que não é. Bandas sonoras que ali convivem sem nunca saber quão perto sempre estiveram uma da outra. Dão-se todas bem num espaço fechado, e nunca por um momento olham de lado umas para as outras a questionarem-se sobre quem devia estar em primeiro. É um caos organizado que só acontece quando pensamos menos sobre o que deveríamos ouvir, e ouvimos mais o que nos apetece. Há ali uma justiça poética que foi reivindicada e que era tão bonito que não desaparecesse nunca, como se todos os dias fossem dias bons para fazer curvar o preconceito. Naquele continente musical sem lei que o julgue, é possível ouvir Beatles e logo a seguir funk brasileiro, sem prejuízo nem privilégio para nenhum deles. É um território neutro, sem espaço para considerações adultas e cheias de palavras chatas. Não interessa o que um adulto possa pensar daquelas escolhas, porque aquelas músicas alegram quem as escolheu para ali estarem precisamente por aquela ordem. E essa lista está-se nas tintas para quem a possa ouvir sem ter sido convidado, e só se preocupa em agradar quem a fez e cuida dela. São escolhas que reflectem o resultado de várias companhias diferentes, e que levam a que seja feita uma triagem e depois se some as que mais eco provocaram nela.





Aquelas músicas que ali estão constroem uma espécie de biografia precoce. É aceitação pura, sem as palavras dos mais velhos a tentarem condicionar um gosto que não é deles. É uma pena que crescer seja também perder o que nos torna livres; tantos muros que nascem para fazer curvas de linha rectas. Espantado e invejoso daquela liberdade, dei por mim a ir ver como eram as minhas listas de músicas do Spotify, e constatei – sem grande surpresa – que fico a perder muito em relação à minha filha. Senão vejamos: tenho uma lista só de música de uma determinada época, outra só de músicas instrumentais, outra só de hip-hop, outra só de música portuguesa, e por aí em diante, num infindável e chato armário cheio de gavetas arrumadinhas. Como alguém que não quer correr o risco de ser surpreendido por uma música que esteja em parte oposta ao estado de espírito com que está. Tentamos que tudo esteja programado de maneira a musicarmos os humores dos dias, para que não haja nada que saia da trajectória que ainda achamos que somos nós a desenhar.



Ao longo dos anos terá havido várias músicas que fomos enterrando para embelezar o nosso gosto e mantê-lo atraente. Mas talvez as tenhamos querido esquecer mais pelos ouvidos dos outros do que pelos nossos, sem nos darmos conta que ao fazê-las desaparecer, fica à mostra uma parte de nós que é infinitamente mais primária do que aquilo que julgávamos que era.



Lá, no princípio de tudo, talvez esteja a idade em que se consegue ser pleno, sem culpa nem excesso de pensamento sobre o que poderão pensar de nós se tivermos um gosto mais popular ou mais erudito. Há sem dúvida músicas que têm mais qualidade do que outras, mas o que interessa isso se há músicas ditas más que nos levam a sítios mais felizes do que as músicas ditas boas?







Inventaram um termo em inglês para que se possa ser uma pessoa popularucha e ainda assim cool, mas que já não engana ninguém. Deram-lhe o título pomposo e arrogante de guilty pleasure, mas é uma expressão que se contradiz nas duas palavras que contêm: porque há-de ser uma coisa que dá prazer um motivo de culpabilidade? A parte do guilty só serve para pedir de mãos juntas e olhar posto no céu que não deixem de achar que somos modernos e de gosto musical complexo. Não imagino nada mais parolo, ainda que seja dessa palavra que a expressão nos queira livrar. Para me vingar dos anos que escondi as músicas que gosto, fiz uma playlist livre de todos, e principalmente livre de mim. Tal como seria de esperar, é um conjunto de canções que fui perdendo ao longo dos anos por achar que era diferente do que sou. Tenho-a ouvido muitas vezes, e de cada vez que a ponho a tocar vou até idades e sítios diferentes, que julgava já terem sido apagados por completo. Está a ser uma bonita viagem.

E foi assim que esta semana nasceu esta playlist nova, que é a mais antiga de todas. Dei-lhe um nome justo, para amenizar as injustiças. Chama-se: “As músicas que tratei mal.”