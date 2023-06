A soma das partes

Na juventude está a ideia de imortalidade, e na velhice a noção de fim de alguém que em tempos também já foi imortal. Voltar a encontrar essa imortalidade no outro engana os anos e faz com que as manhãs voltem a ser possibilidades de muitas coisas.

O CHOQUE de gerações é tanto maior quanto maior for a falta de empatia. É fácil alguém de 18 anos ficar numa trincheira a olhar de longe para alguém de 80 anos. Ver o que a idade teima em fazer pode assustar cobardes e corajosos. Mas como em tudo, ver não é coisa que se faça só ao longe. De perto as diferenças vão-se tornando pequenas, até que um abraço lá nos explica que é tudo mais complexo do que uma simples questão de números.





Da mesma forma que também pode ser fácil para um idoso olhar a adolescência como um mal dos dias de hoje, que veio para roubar a lei de um tempo que já não volta, que antigamente é que era. Mas como tudo o que é fácil é de desconfiar, fica apenas um desperdício enorme, uma batalha surda em que todos ficam a perder. Quanto mais se aproximam gerações distantes, mais o tempo parece baixar armas. Ficar na distância entre o princípio e o fim da linha empobrece os dois lados. Cada um no seu canto, fechado num compartimento pequeno e escuro, sem sonhar que ali tão perto está um jardim a meio caminho que acrescenta a todos.



Escrevo isto a propósito de uma notícia que li sobre a iniciativa “Abraço de gerações”, um programa que existe em Coimbra e que tenta aproximar estudantes universitários e idosos, fazendo com que as fragilidades de cada um se transformem em coisas boas para todos. O conceito é simples: oferecer uma companhia aos mais velhos que estão sozinhos em casa e com falta de vontade para os dias que são sempre iguais; e permitir aos universitários uma forma de terem uma casa longe de casa, onde podem viver sem terem de pagar uma renda que os afaste do futuro. Assim a soma vence a divisão, e as necessidades que hão-de fazer com que estas gerações deixem de ser estrangeiras entre elas, aprendem nova língua.







Juan Cavia

O futuro também está no passado. Entender que precisamos dos outros não é uma fragilidade, é uma sorte, um avanço que ganhamos contra o tempo. Um pontapé no tabuleiro que reescreve as regras do que é e não é. Tocam-se os extremos, e é aí que se começa qualquer coisa nova. É um trunfo valioso que contraria os cavaleiros da auto-ajuda que querem convencer os frágeis de que não precisamos de mais ninguém a não ser de nós próprios para sermos felizes. Para se dizer uma idiotice dessas, é preciso não saber nada sobre rigorosamente nada. Qualquer guru de Instagram é fácil de desmontar com três frases, porque escreve sobre si e para si, e nunca para os outros. Precisa de ajuda, e ao precisar dessa ajuda, promete a que não tem a quem desespera por ela. Como se fossem médicos sem curso que passam receitas com promessas de melhoras a todos aqueles com quem se cruzam. Há um perigo nisso, e esse perigo está na fragilidade de quem os ouve. Quando se está sozinho e num quarto sem janelas, qualquer promessa de luz vale o dobro. Não importa se a traz ou se só a promete, interessa que falou na possibilidade de ela existir. É nesse território lamacento que prospera quem quer fazer da fraqueza dos outros uma oportunidade de negócio. O problema da vida não é saber dizer frases feitas, o problema da vida é saber fugir delas. A energia que quem é novo, a explodir de energia e com amigos que se fazem sentir todos os dias, encaixa assim na solidão de quem está velho, cansado e sozinho. Porque na palavra “velho” estão muitas coisas que a palavra “novo” ainda não encontrou. Estão frases que podem aliviar as dores de crescimento. E na palavra “sozinho” está uma mão cheia de conversas de quem já sabe que embora tudo chegue, também tudo passa; não para desmotivar, mas sim para multiplicar a motivação. Há no entanto um segredo para que estas duas gerações sejam felizes nessa casa onde agora vivem juntas, e esse segredo chama-se curiosidade. Sem curiosidade, hão-de continuar a ser só duas gerações diferentes que vivem juntas numa casa. Mas se a curiosidade for para ali chamada, então aí talvez passem a ser duas pessoas com muitos mundos para trocar entre elas. Na juventude está a ideia de imortalidade, e na velhice a noção de fim de alguém que em tempos também já foi imortal. Voltar a encontrar essa imortalidade no outro engana os anos e faz com que as manhãs voltem a ser possibilidades de muitas coisas. E para os que agora começam, ajuda ouvir como foi tudo antes, para que se ganhe estofo para o que pode vir depois. É uma troca que vale mais do que qualquer outra coisa. Não há ninguém que possa perder num encontro como este. E os que mesmo assim arranjarem maneira de ficar a perder, é porque não há curiosidade que os salve.





Mas não lhes digam nada, eles que descubram sozinhos.





Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico