O sítio onde nos esperam

VIAJAR NEM SEMPRE é uma decisão nossa. O que nos leva a ir, é muitas vezes o que durante muito tempo nos fez ficar. Há quem viaje porque foge de uma vida que não se fez da maneira que foi sonhada. Há quem vá porque o desamor deixou tudo queimado à volta do sítio onde vive. E há ainda quem sinta que o fim está perto, e não quer deixar de ir.





Viajar também pode ser um acto de coragem. O verbo viajar é generoso porque não olha a distâncias nem a razões, só olha ao movimento. Viajamos porque procuramos no destino o que nos leva a sair de onde estamos. O que leva cada pessoa a chegar até a algum lugar é um mistério que pertence a quem lá está, e a quem se despediu dela. Enquanto se espera que o nosso avião nos leve, há tanta coisa a acontecer numa sala de embarque que quase nos dá a ideia de que a viagem já começou há mais tempo. Há naquele espaço de espera tantas histórias que estão a começar, e outras tantas a terminar. Na cabeça de cada um há uma viagem que deu início muito antes daquele dia. Pessoas que se cruzam connosco sem estarem lá; são só corpo e contas de cabeça a tentarem perceber o que os espera, ou aquilo de que se afastam. A alegria e a tristeza de cada um sentam-se lado a lado, sem que uma nunca desconfie da outra.



Um casal despedia-se durante tanto tempo que quase foram arrancados dos braços um do outro. Ele ia embora e ela ficava, agarrada à ideia dele. Deram tantos beijos que por pouco não levaram a boca um do outro, para ficarem perto mais tempo. Atrás deste casal, uma família de quatro pessoas, duas crianças entre os 8 e os 10 anos agarrados aos pais, a explodirem de alegria por estarem ali, prestes a furarem o céu e irem para um lugar que os mantinha juntos, talvez numa praia que vai ser a memória de muitos anos.







Juan Cavia

Quando temos sorte, viajamos para podermos sonhar possibilidades que não chegaram a ser nossas. Vidas que podíamos ter tido se o destino tivesse desenhado as coisas com outra mão. Sonhamo-las ainda antes, quando estamos às voltas com o mapa do mundo – que parece agora ter mais países do que aqueles que sempre estiveram lá – a tentar perceber a quantos destinos vamos ter de dizer que não até haver um que se faz mais importante do que os outros. Quando nos rendemos à escolha lemos sobre o que nos espera, e em poucos dias ficamos a sentir-nos parte de um local do mundo que até àquele momento era pouco mais do que um nome. Damos por nós a imaginar que pessoa vamos ser nós naquele país. Levamos roupas que quase não usamos onde vivemos, porque no destino que nos espera vamos ser a personagem que viveria lá. Quando o avião aterra e descemos as escadas que debruçam o avião no chão, cheiramos pela primeira vez o país que era só um nome, e que agora já existe. Tentamos passar despercebidos, como se ao fim de 4 dias fôssemos também um bocadinho daquele sítio. Imaginamos o que seria mudar a nossa vida do avesso e ficar mais tempo naquele sítio, ou até largar tudo e ser de lá. Os turistas que vêm depois de nós chegam com olhares perdidos e curiosos, e os nossos 4 dias de avanço quase nos empurram a ir lá explicar como funciona tudo naquele país que nós julgamos já entender. Somos sempre estrangeiros onde não pertencemos, só somos de um sítio quando sentimos que chegámos a casa. Achamos que uma semana num país nos ensinou como ele é, e quando regressamos contamos tudo como se soubéssemos mais do que aquilo que sabemos.





Às vezes somos estrangeiros até na nossa terra de sempre, sem nunca entendermos que a terra não é nossa, nós é que somos dela durante uns anos. Um dia ouvi uma senhora dizer a um amigo meu que se tinha mudado há pouco tempo para uma casa nova: “Você não percebe, esta é a nossa aldeia há muito tempo, ainda não é a sua”, e essa frase deixou-me a pensar. Seria preciso muito mais do que viver num sítio para uma terra ser de alguém. Há uma diferença subtil na linguagem, mas gritante na substância: uma aldeia não é de ninguém, mas há muitas pessoas que podem ser de uma aldeia. Reclamar uma aldeia como sendo nossa, é tornar estrangeiros todos os que passam por lá. É afirmar que é preciso ter nascido num sítio para se pertencer a ele. O amor que se tem por um lugar é tanto maior quanto maior for a liberdade de o tornar de todos. Conheço muitas pessoas que não nasceram na terra a que pertencem. Pode-se ser de muitos sítios, sem nunca se deixar de ser de onde se partiu.









O sítio de onde somos só se descobre no regresso de uma viagem. É nesse mesmo aeroporto de onde saímos que agora ao regressarmos torna mais clara a ideia do que é casa. Roubo a frase a Saramago, mas atrevo-me a alterá-la um pouco: somos do sítio onde nos esperam.

