As muitas verdades

Se antigamente era verdade que a terra era plana, e que fumar não tinha contra-indicações para a saúde, essa mesma verdade viu-se mais tarde obrigada a descer do pedestal onde estava juntamente com as outras, e a ceder o seu lugar cativo a uma mais nova e mais desejada por todos.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

DISCUTIR DÁ LUTA, mas faz-nos ir a algum lado. Obriga-nos a lutar por aquilo em que acreditamos, e a sair do silêncio que muitas vezes é uma espécie de doença prolongada que vai matando aos poucos o que nos liga a alguém.





Há discussões que extrapolam os limites do diálogo, e vão para mares agitados que só causam feridos e pouco mais. Essas interessam pouco, porque funcionam apenas como válvula de escape para quem as inicia, e não pretendem chegar a encontro nenhum com quem as ouve. São discussões surdas e estéreis.



As verdades não são sempre absolutas. Muitas vezes são verdades feitas à medida de quem as professa, contaminadas pelo seu passado e pelo objectivo para onde apontam.



Quanto mais conversas temos, mais chegamos à conclusão de que a verdade também varia consoante a perspectiva e o tempo em que é dita. E assim, surge a pergunta: Quantas verdades existem numa discussão?



Muitas vezes ela transita de um lado para o outro, sem nunca chegar a comprometer-se com nenhum dos dois. Cada um defende o que tem em mãos da melhor maneira que sabe e pode, e no fim nem sempre ganha a verdade que defendemos, porque somos vencidos pelo cansaço de não conseguirmos mais lutar por ela. Quando alguém diz “a verdade é que eu amo-te muito mais do que tu a mim”, está a raptar a verdade para serviço próprio, traindo-lhe a isenção a que ela deve obedecer. E muitas vezes rendemo-nos e aceitamos a verdade da outra pessoa para não termos de continuar a lutar pela nossa. Um gesto de cortesia para que o mundo continue a funcionar, e o sossego possa enfim dar descanso à insistência.



É no amor que muitas vezes a palavra “verdade” se vai camuflando até descobrir um padrão que permita a paz possível para os dois lados. Amar também é isso, aceitar que as certezas absolutas estão agora em território neutro, até se ver quais passam a fronteira para a verdade absoluta, e quais ficam pelo caminho a morrer de sede.







Juan Cavia





Numa discussão entre duas pessoas estão escondidas várias verdades. Ao abrigo da palavra “verdade”, estão outras três que lá se escondem: a de um, a do outro, e a que está ali pelo meio, e que resulta normalmente da soma das primeiras duas. Mas nem sempre. Quando alguém diz: “A verdade é que já não te amo”, resta pouco que salve quem a ouve, a não ser aceitar que aquela verdade é filha única. Nasceu para secar quem a ouve. Para verdades únicas há coisas mais concretas, onde a palavra não tem espaço para várias leituras, e só obedece a uma definição. A frase: “Sabias que se não beberes água durante vários dias, morres?”, não aceita negociações, porque está blindada e não se deixa contaminar por emoções nem pequenas guerras de poder. É uma verdade cheia de si própria, que tem o seu próprio espaço, e olha de lado para as outras, para aquelas verdades que são ajustadas à pessoa que as conta. Esta é firme e fria, resistente às opiniões de terceiros. Trancou-se na certeza absoluta que contém, e não abre mão disso para fazer favores a ninguém. Mas há por vezes verdades como esta – que pareciam feitas de pedra – mas que acabam destronadas pela passagem do tempo. São verdades de folha caduca, viçosas durante muito tempo, mas que acabam por cair, fulminadas pelos novos tempos que agora chegam. Se antigamente era verdade que a terra era plana, e que fumar não tinha contra-indicações para a saúde, essa mesma verdade viu-se mais tarde obrigada a descer do pedestal onde estava juntamente com as outras, e a ceder o seu lugar cativo a uma mais nova e mais desejada por todos. Foi uma verdade que esteve na boca de muita gente, que se fez passear assertiva em várias conversas, mas que hoje se encolhe de vergonha, e é tratada como uma aberração de circo que provoca mais riso do que espanto.





Há no entanto uma zona neutra de descanso entre tempestades. Um ângulo morto que foi criado onde se pode respirar fundo e olhar para o horizonte, para perceber com calma que trilho se vai escolher. É o território da “meia verdade”. O dicionário diz que “meia verdade refere-se a uma afirmação que não é falsa, mas em que se oculta alguma informação”. A meia verdade é uma irmã sonsa da verdade, que dá espaço à margem de manobra e cede menos ao compromisso. Dá tempo de avanço mas é frágil, porque sabe que esconde o que não deve. Uma “meia verdade” é também uma meia mentira, dependendo de quem a diz e de quem a ouve.





Há pessoas que escolhem ver o copo meio cheio, em vez do copo meio vazio. Podem escolher ver como quiserem, mas o que é certo é que em qualquer uma das hipóteses há metade da água que não está lá naquele copo.





E no final de contas até serve para beber, mas a verdade é que só mata metade da sede.





Mais crónicas do autor 08:00 As muitas verdades Se antigamente era verdade que a terra era plana, e que fumar não tinha contra-indicações para a saúde, essa mesma verdade viu-se mais tarde obrigada a descer do pedestal onde estava juntamente com as outras, e a ceder o seu lugar cativo a uma mais nova e mais desejada por todos. 15 de junho A soma das partes Na juventude está a ideia de imortalidade, e na velhice a noção de fim de alguém que em tempos também já foi imortal. Voltar a encontrar essa imortalidade no outro engana os anos e faz com que as manhãs voltem a ser possibilidades de muitas coisas. 07 de junho As músicas que tratei mal Para me vingar dos anos que escondi as músicas que gosto, fiz uma playlist livre de todos, e principalmente livre de mim. Tal como seria de esperar, é um conjunto de canções que fui perdendo ao longo dos anos por achar que era diferente do que sou. 01 de junho O sítio onde nos esperam Somos sempre estrangeiros onde não pertencemos, só somos de um sítio quando sentimos que chegámos a casa. Às vezes somos estrangeiros até na nossa terra de sempre, sem nunca entendermos que a terra não é nossa, nós é que somos dela durante uns anos. 25 de maio Somos o que conseguimos Nunca conheci um homem livre. Já conheci muitos animais livres, vi-os com os meus olhos. Mas homens, nenhum. Os homens livres não estão à vista, porque enlouqueciam os outros e enlouqueciam-se a si próprios. Cedemos sempre em alguma coisa, para fazermos parte. Mostrar mais crónicas

Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico