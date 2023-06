O medo é coisa dos vivos

O MEDO TEM MÁ fama. Deram-lhe cabo da reputação, e deixaram-no encostado ao lado escuro da história, como se todos os medos fossem iguais. Quando se fala dele as palavras já chegam contaminadas, e quase que parece que tê-lo é coisa que só diz respeito aos fracos. Desde pequenos que nos tentam roubar o medo, como se ele não fosse nosso para o bem e para o mal. No princípio tantas vezes o medo do escuro, quando ainda não temos tamanho para entender que ele só esconde o que sempre lá esteve às claras. Na cabeça de uma criança, o escuro é um país assustador onde aparecem monstros e barulhos que ficam ainda mais altos por não se saber de onde é que eles vêm, certa que ela está de que não podem vir só da imaginação. A criança sem ver nada, vê demais. Insistem para que as crianças não tenham medo, sem perceberem que é esse medo que faz com que elas vão tirando as medidas ao mundo.