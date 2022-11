08:00

8 mil milhões, e um meteorito

A única diferença entre a possibilidade de ter Trump ou Kanye West à frente da maior potência mundial, e um meteorito, é que com o meteorito é mais rápido. Escusamos de estar com cuidados paliativos, passamos logo à eutanásia. De uma maneira ou de outra, o fim é o mesmo. E feitas as contas, talvez seja o melhor para todos. Especialmente para o mundo.