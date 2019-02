O curioso (e raro) caso das legendas

Capa n.º 772

Por que razão as pessoas de um País mais pobre e com provavelmente o maior atraso educacional da Europa Ocidental falam melhor inglês do que as pessoas de países mais ricos e avançados na educação? Um estudo recente parece confirmar uma das explicações que já imaginávamos para o facto de falarmos melhor espanhol do que os espanhóis: as legendas na televisão.Em TV or not TV? The impact of subtitling on English skills, publicado em janeiro deste ano no Journal of Economic Behaviour & Organization, os autores revelam uma correlação estatística positiva "ampla" entre a legendagem de programas em inglês e níveis de fluência altos na língua – isto em contraste com os países onde a opção é dobrar as vozes, eliminado o som original.