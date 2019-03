Espetacular concentrado de mérito

O ministro Eduardo Cabrita , amigo de longa data do primeiro-ministro, é casado com a ministra Ana Paula Vitorino. A ministra Mariana Vieira da Silva é filha do ministro Vieira da Silva. O ministro João Gomes Cravinho é filho do ex-ministro socialista João Cravinho.A ministra Francisca Van Dunem é casada com Eduardo Paz Ferreira, advogado na esfera socialista e nomeado pelo Governo para presidir à renegociação da concessão de Sines. O ministro Pedro Nuno Santos é casado com Ana Catarina Gamboa, assessora na Câmara de Lisboa (do amigo comum Duarte Cordeiro). O ministro Matos Fernandes trabalhou no mesmo Ministério com a mulher Isabel Marrana, chefe de gabinete de uma das secretarias de Estado.O secretário de Estado Guilherme d'Oliveira Martins é filho do ex-ministro do PS com o mesmo nome. O secretário de Estado António Mendonça Mendes é irmão de Ana Catarina Mendes, a número dois do PS, que é também cunhada de Patrícia Melo e Castro, assessora do gabinete do primeiro-ministro, e mulher do ex-ministro socialista Paulo Pedroso.

