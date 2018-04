Conversas frustrantes sobre banca

Dois amigos de longa data sentam-se ao balcão de um bar. Um deles procura consolo fácil para a sua enorme indignação com o dinheiro que ainda anda a emprestar à banca. O outro, embora não pareça, também está indignado – mas não tem consolo instantâneo para oferecer

Vamos pôr mais 450 milhões de dinheiro dos contribuintes num banco! É verdade. Mas é um escândalo! Para isto mais valia ter nacionalizado! Não. Mas como não? Desde logo porque não passava em Bruxelas. Lembra-te que o Governo já tinha esticado a corda com a recapitalização da Caixa e que a Comissão achava que o Novo Banco era inviável. Além disso, ninguém deveria querer a nacionalização. Porquê? Porque isso seria trazer para dentro do Estado toda a exposição directa ao poço sem fundo das perdas do Novo Banco. Com a venda o Lone Star sempre pôs lá 1.000 milhões e pelo menos sabemos que há um tecto para os empréstimos públicos: 3.900 milhões de euros.



Mas se o Novo Banco fosse público poderia servir a economia! Para isso já há a Caixa, onde pusemos mais 4 mil milhões de euros. Mas o Lone Star vai vender com lucro, não vai? Provavelmente sim. Está a limpar o banco com dinheiro do Fundo de Resolução, financiado pelos contribuintes, para depois vender com lucro. Mas se é bom negócio para o Lone Star porque não seria para o Estado? Porque o lucro de um fundo abutre como o Lone Star está ligado à agressividade com que vai gerir o banco – agressividade que o Estado não tem. Mas lembra-te: a nacionalização não era possível. Mas se o banco é privado e tem prejuízo então mais vale fechá -lo em vez de emprestar o nosso dinheiro! Não. Começas a irritar-me. Fechar o banco teria custos muito maiores. Pensa nisto: fechar o Banif, uma banqueta comparada com o Novo Banco, custava perto de 4 mil milhões de euros, disse o Banco de Portugal.





Ok. Mas como é possível que três anos depois da resolução haja 1.400 milhões em prejuízos? Aquilo não era o "BES Bom"? A resolução foi feita num fim-de-semana! No Novo Banco ficaram muitos maus créditos herdados da crise e da gestão liderada por Ricardo Salgado e há questões do foro judicial pelo meio. Temos ainda de pensar que o Novo Banco foi criado com o fantasma da incerteza – a efémera borboleta foi o primeiro símbolo, lembras-te? – e que o negócio sofreu com isso. A gestão que lá ficou foi reconhecendo os problemas sem pressa porque a pressa significaria abrir uma cratera ainda maior no capital. O Lone Star está agora a limpar a casa.



Este Lone Star… não havia outros? Houve, durante uns meses. Depois ficou só este. Então quer dizer que vamos ter de emprestar mais dinheiro para pôr no Novo Banco? Muito provavelmente sim. Só falta dizeres-me que tenho de ficar contente com este "mal menor". Estou a dizer que depois daquilo que se sabe sobre a gestão do BES, sobre a regulação e a experiência da resolução, o resultado nunca poderia ser bom. Esta venda é o mal menor.



Mas tinham-nos dito que não haveria custos para o contribuinte! Pois, mas não é verdade. Nem o anterior Governo, nem o Banco de Portugal estavam em condições de garantir isso. A política está sempre a dourar a pílula. Repara como este Governo insiste que esta garantia do Estado não é uma garantia, mas um "mecanismo contingente". Lembra-te que o Governo já estendeu até 2046 o prazo de pagamento dos 3.900 milhões que emprestámos em 2014 ao Fundo de Resolução, o que significa que já estamos a perder dinheiro com a resolução.



Já foi há quase quatro anos… houve apuramento de responsabilidades sobre o BES? Houve multas e sanções do Banco de Portugal aos administradores do BES – uma delas já anulada num tribunal… –, investigações do Ministério Público, arresto de bens a Ricardo Salgado, etc., mas ainda não há acusações, nem desfecho claro. E vê lá tu que, no Banco de Portugal, o director de supervisão que foi afastado depois da resolução do BES até voltou ao banc… Não me digas mais. Vou pedir uma cerveja. Queres uma? Só se fores tu a pagar, amigo.