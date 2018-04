Cinco mitos sobre contas públicas

"há uma folga!" Em mais de 40 anos de democracia nunca tivemos outra coisa que não défice orçamental – por isso é natural que a perspectiva de um défice 0%, ou de um excedente (palavra nova!), seja uma mudança que gera perplexidade. Uma das manifestações dessa perplexidade é a repetição de que se podia ter gasto a folga orçamental do ano passado em vez de deixar o défice cair além do previsto. É verdade que há uma "folga" superior a 1.000 milhões de euros face ao previsto – mas num País com 126% de dívida pública não é verdade que haja folgas enquanto houver défice numa conjuntura económica muito favorável."Centeno mudou de repente!" O ministro das Finanças aparece de repente como a criatura que fugiu ao controlo do criador – como alguém que se gasparizou da noite para o dia, que corre em pista própria a caminho de um posto na Comissão Europeia. Quem diz isto andou distraído. Abanado pelo caso Caixa/Domingues, o ministro teve o seu ponto de viragem no fim de Março do ano passado com a divulgação do défice de 2% em 2016. Os números, os do défice e os da economia, projectaram Centeno.Daí ao "Ronaldo das Finanças" foi um passo. E até às entrevistas como a dada à Reuters em Maio do ano passado – em que afirmou preto no branco que ia usar todas as folgas para abater à dívida – foi outro passo. Estava-se a ver que, apesar de a margem orçamental ser superior, a margem da esquerda para as suas exigências ia diminuir. O ministro das Finanças vem do Banco de Portugal e de Harvard – estranho, de facto, foi pensarmos que defenderia outro caminho genérico que não este."Este défice zero é à custa dos serviços públicos!" Sim e não. A redução do défice está a ser feita muito por via de dois efeitos conjunturais que o Governo não controla: o crescimento da economia e os juros extraordinariamente baixos. É daqui que veio cerca de 60% da consolidação do ano passado, diz o Conselho das Finanças Públicas. Por outras palavras: pode estar a haver contenção de despesa (que cresce a um ritmo menor do que a economia), mas não está a haver corte de despesa (a não ser em juros). Mas e as carências no SNS e nas escolas?, ouço o leitor perguntar. Existem, sim – na Saúde a pressão é enorme. Atacar essas carências depende das escolhas políticas que o Governo fizer dentro da restrição orçamental que escolhe: repor rendimentos mais depressa vs. gastar mais em Saúde, por exemplo, ou baixar IVA aos restaurantes vs. gastar mais em Saúde. Chama-se a isto custo de oportunidade, conceito ausente da política quando esta apresenta medidas simpáticas."O défice zero é porque a ortodoxia europeia quer!" É verdade que a Europa quer – há uma orientação para continuar a reduzir o défice (o nominal e o estrutural, que exclui o efeito da conjuntura). Mas quem governa um País com um rácio de dívida de 126% do PIB – e pequena dimensão no contexto europeu – também deve querer excedentes orçamentais moderados quando herda um défice baixo e uma boa conjuntura. Veja-se no gráfico abaixo que a nossa trajectória não se destaca assim tanto na Europa – a conjuntura brilha para todos. Eliminar o défice pode significar uma restrição orçamental mais apertada. Mas, na nossa circunstância colectiva, é sobretudo uma tentativa de garantir a segurança do financiamento da República perante choques futuros – e de crédito político nas capitais europeias que contam."A dívida portuguesa vai ser reestruturada de qualquer forma." Vai? Se houver uma crise titânica, talvez. Aí estaremos todos em muito maus lençóis. De resto é muito difícil perspectivar tal coisa – sobretudo se o rácio continuar a descer de forma visível. É aí que queremos estar.