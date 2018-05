Aqui está a dívida para reestruturar

Yanis Varoufakis, o economista rock star, o governante efémero como uma borboleta e duro como um motoqueiro, o esquerdista bon vivant que vive atormentado com o mal-estar do povo, o irresistível Varoufakis, escrevia eu, desceu sobre Portugal. Até aqui, nada de novo. Veio ver o povo indígena a celebrar o 25 de Abril, percorrer a Avenida da Liberdade entre "muitas interrupções para selfies" (conta o Público) e participar numa reunião "do seu movimento pan-europeu". A seguir, contudo, o espanto: Varoufakis, o homem que clama contra a dívida, veio atirar uma dívida para cima de Portugal. E não é uma dívida qualquer – é logo uma "dívida de gratidão", precisou. Barra pesada, portanto. Pergunta o leitor: que dívida oculta é esta?Varoufakis explica. "Se o povo da Grécia não tivesse lutado contra aquelas chamadas reformas em 2015", o ministro das Finanças português não teria conseguido "impedir que fosse infligida mais dor ao povo de Portugal", algo que "merece ser celebrado". Foi graças a ele, Varoufakis, o líder que arrastou consigo "o povo" e deu o corpo às balas, que nós portugueses tivemos margem de manobra na Europa para "impedir" a austeridade. Mais: foi o sacrifício grego que permitiu a própria existência do governo de esquerda do PS, que caso contrário teria sido esmagado sem piedade "pela Alemanha". De tais feitos decorre, sem surpresa, a "dívida de gratidão" – uma dívida que Mário Centeno, um "homem bom" que se deixou capturar pelo dark side do Eurogrupo, não está a respeitar quando diz aos gregos que é preciso continuar as reformas.Há diferentes tipos de reacção possível perante esta "tese". Uma delas é dizer "sim senhor, ele é que diz as coisas como elas são", enquanto se retoca no Photoshop as selfies com o mestre. Outra é ouvi-la sem qualquer contraditório, sem uma perguntinha sequer, e espetá-la nas páginas de jornais de referência ou abrir noticiários televisivos a informar os portugueses, ainda mal refeitos do choque do Novo Banco, que têm a tal "dívida de gratidão" (É verdade, Varoufakis ainda abre noticiários em Portugal, vi com os meus próprios olhos!). Outra hipótese é ignorar a coisa – uma escolha acertada para a sanidade mental, mas que se for seguida por todos deixa campo aberto ao mundo "Bambi" de Varoufakis.Sugiro uma quarta opção. Começa assim: se Portugal teve margem para aliviar a política orçamental é porque a conquistou ganhando acesso ao mercado de dívida. Fê-lo à boleia da descida de juros gerada pela garantia de Mario Draghi de que não deixaria cair o euro e, também, à custa de um programa muito duro que foi cumprindo no essencial. Nada disto tem a ver com a Grécia governada pelo Syriza, de que Portugal, e bem, se afastou. Varoufakis e Tsipras pegaram num país que começava a ver uma luzinha ao fundo do túnel, prometeram o que não estavam em condições de dar, instrumentalizaram as pessoas com uma pergunta incompreensível levada a referendo e depois queixaram-se "da Alemanha". Tsipras lá ficou a cumprir diligentemente a austeridade que renegou, mas Varoufakis não – agora dá palestras, viaja, escreve e informa os outros sobre o que lhe devem.Não tive qualquer prazer em ver a derrocada moral do Syriza perante a dureza europeia – penso que os gregos, que pagaram essa derrocada, se podem queixar tanto do FMI e da "Europa" como deles próprios. Mas irrita muito ver a falta de respeito com que Varoufakis vem aqui cobrar a sua "dívida" e a suavidade com que as suas palavras são retransmitidas. No meio disto salva-se uma boa notícia, caro leitor: esta é uma daquelas dívidas que podemos reestruturar à vontade. Juros e capital.