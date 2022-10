Instantâneos (ou quase) 99

Sou só eu que acho que o ministro da Economia não vai durar muito? Costa Silva é desautorizado pelas Finanças, não se coordena com os próprios secretários de Estado e parece sempre meio deslocado em público.

Democracia

O PSD apelou a Santos Silva para ajudar a acabar com a birra nada democrática que veta vice-presidentes do parlamento dos partidos mais votados (do Chega e da IL). Ou o PSD não conhece Santos Silva (e conhece) ou então é apenas show.