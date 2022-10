O problema não é esperar Lima à porta da prisão

Duarte Lima foi o protótipo de sucesso social e prosperidade financeira, e alguém a quem muitos não questionaram a origem da ostensiva riqueza muito antes do caso Homeland/BPN. O advogado sem clientes vivia rodeado de luxos em dois apartamentos T4 unidos com mestria arquitetónica no centro de Lisboa. Os seus jantares eram conhecidos por juntar políticos, banqueiros (como João Rendeiro), jornalistas e gente da cultura. Todos ficavam pasmados com o requinte do anfitrião e as peças de arte que exibia, o órgão em que tocava. E ninguém ligava às suspeitas públicas que vinham de há muito: os negócios imobiliários de quintas em Sintra, os milhões em cash que entravam nas contas de Lima, de familiares e de amigos, sobretudo quando o político fora líder parlamentar do PSD.