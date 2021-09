Instantâneos ou quase (59)

Está tudo bem

Devemos ser o único país do mundo em que primeiro se valoriza o trabalho de polícias e secretas por prenderem jihadistas e depois se percebe que estes andaram a tirar selfies com Marcelo e em grandes conversas em público com o primeiro-ministro.



Territórios

Ser gay de direita ou de esquerda tem que se lhe diga. Não devia ser assim mas é. Quando um deles assume em público (esquerda) é logo um herói dos novos tempos, quando outro o faz (direita) já tem algo em vista e é até um sacanita oportunista.



Lobbies

Desenganem-se aqueles que acham que a polémica que visa o ministro do Ensino Superior é sobre a formação dos médicos de família. O problema são os novos cursos de Medicina que ele quer abrir contra o lobby dos srs. doutores.