Instantâneos ou quase (58)

Cifra negra

O abandono escolar no ensino superior no primeiro ano da pandemia devia preocupar, e muito, o Governo e o inexistente ministro Manuel Heitor. São 13 mil miúdos que foram borda fora devido ao maravilhoso ensino à distância.



O cérebro

Quem como eu leu, há mais de 15 anos, todos os documentos dos processos das FP-25 de Abril não fica com qualquer dúvida que Otelo Saraiva de Carvalho esteve enterrado naquilo tudo até ao pescoço. Sim, crimes de banditismo, terrorismo e homicídio.



Cada macaco...

O bastonário dos advogados, que já disse tanta parvoíce sobre as delações premiadas, também acerta algumas vezes. Os magistrados que cirandam pelos governos não devem voltar aos tribunais. Parece óbvio.