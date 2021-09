Instantâneos ou quase (60)

A arder

Bolsonaro está a repetir o estertor de Trump? Incitamentos à multidão em fúria, recusa do voto à distância e ataque à separação de poderes. Só um pormenor diferente: o Brasil não tem instituições de contrapoder tão fortes como nos EUA...



Golos mandam

Ronaldo não é aquele que saiu há 12 anos de Manchester. Não é o mago das fintas e do frenesim dos desequilíbrios de trás para a frente que os ingleses viram crescer. A vida é assim, mas aquilo que ele fez na estreia do regresso não é para qualquer um.



Afinal, foi cá em Portugal

Num destes dias vi um jogo made in América Latina. Teve 40 faltas, 13 cartões, muito mau futebol e cenas de simulação de faltas em que jogadores de 1,90 m voavam como heróis da Marvel. Foi o Sporting-FC Porto.