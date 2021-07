Instantâneos ou quase (56)

O pedido de absolvição do Ministério Público para Azeredo Lopes no caso Tancos, devia ser um caso de estudo na escola da magistratura. É que, antes, o mesmo MP não tinha dúvidas de que o ex-ministro sabia que a PJM estava a investigar à revelia da PJ.

Voltem, please

Devo ser só eu que vou ter saudades dos desfiles da Victoria’s Secret. Mulheres glamorosas, lindas de morrer, que agora nos dizem que não devem simplesmente existir. Que o melhor é o normal, às vezes com pneus. É sexista sonhar, parece.



Justiças

Verdadinha

Confesso que gosto do Henrique Neto, um empresário que já fugiu ao fisco e se candidatou à presidência. É sempre de louvar alguém que diz isto sem filtro numa entrevista: "O ministro do Ambiente é um tresloucado completo."