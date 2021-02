Instantâneos ou quase (36)

Um ano depois

O Governo de António Costa vem agora dizer que a prioridade é testes em massa a infetados, contactos primários e secundários. Só vamos com cerca de um ano de pandemia até que se reconhecesse algo que todos os especialistas diziam.



Propaganda

O ministro Brandão Rodrigues é uma autêntica nulidade na pasta da Educação, sobretudo num momento como este. Não faz o que promete, não faz o que deve. E é quase ofensivo que cirande por programas de entretenimento nas televisões.



Respeitinho

Há jornalistas com certezas absolutas na pandemia. São José Almeida escreveu no Público que não quer ninguém a pressionar o Governo para o fim do confinamento. E até diz que os camaradas devem acalmar a "histeria de perguntas disparatadas".