Instantâneos (ou quase) 35

Vergonhoso

Já não pasmo com a abusiva vacinação deste e daquele. O que mais me chateia é a sobranceria das explicações públicas de alguns dos manhosos apanhados. E já agora dos seus obedientes acólitos que lhes mandaram dar as vacinas.





Balancete

Joacine está há um ano no parlamento sem tutela do Livre e agora longe do histriónico chefe de gabinete da saia que tanto burburinho deu. A deputada diz que pegou em bandeiras que vão do antirracismo à ferrovia. Só se queixa que tem pouco dinheiro para assessorias.



Lamentos

É difícil aguentar todas as semanas os choradinhos e birras do treinador A, do dirigente B, do assessor C a clamarem por atentados ao futebol (e outras diatribes linguísticas) só porque jogam muito pouco e não ganham.



Toca a ilegalizar

Estranho que haja tanto democrata, político, comentador e até jornalista, a querer ilegalizar um partido político. E porquê só um quando há outros que defendem sociedades totalitárias?



Regras

Anda por aí uma moda que reza assim: antes de os jornalistas apontarem os erros do Governo deve-se salientar o que tem sido bem feito. Se não se fizer assim está-se a ser populista. Haja paciência.



Liberdade

A bastonária dos enfermeiros (escreve na SÁBADO) chateia muita gente só porque diz em público aquilo que muitos pensam em privado. Seja sobre caciques locais ou comentadores do regime.



Sam, Sam

Levinson é nome importante no cinema pela mão do pai, Barry. Mas este novo Levinson – o do Assassination Nation, Euphoria e Malcolm & Marie – é um mago da câmara e de diálogos que Tarantino também já fez.



Estão imunes

O setor da construção impediu uma maior recessão das contas nacionais. Pelos vistos, os trabalhadores não apanham Covid nem representam um perigo social. Mesmo quando os vejo sempre sem máscara.



Pipocas, please

O novo velho líder do CDS resistiu às investidas do seu grupo parlamentar e de outros apaniguados do rival conhecido pelos afazeres não executivos na Galp. O espetáculo promete para os próximos tempos.

Mais crónicas do autor Há 38 minutos Instantâneos (ou quase) 35 A bastonária dos enfermeiros (escreve na SÁBADO) chateia muita gente só porque diz em público aquilo que muitos pensam em privado. Seja sobre caciques locais ou comentadores do regime. 06 de fevereiro Instantâneos ou quase (34) Sabem como é que se percebe que o CDS afinal não está assim tão mal? Quando Nuno Melo admite ser candidato à liderança percebemos que ainda há virtude em quem lá manda. Melo é o grau zero dos políticos e da política. Para mim. 30 de janeiro Instantâneos ou quase (33) Os resultados de André Ventura vistos por alguns nas TV e nas redes sociais são de uma falta de clarividência gigante. Será que ainda não perceberam que os votos de Ventura vieram de todo o lado e não são da malta atrasada do interior? 23 de janeiro Instantâneos ou quase (32) Agora, Marcelo já anda a dizer que a vacinação vai durar um ano e meio. Mas diz também que quer acabar com o confinamento antes de março. Enfim, alguém nos explique como se faz isto e o que se passa na cabeça do Presidente. 15 de janeiro Instantâneos ou quase (31) Quando uma procuradora manda fazer relatórios de vigilâncias a jornalistas por exercerem as suas funções isso é intolerável. Que a procuradora-geral não o diga publicamente também o é. Mostrar mais crónicas