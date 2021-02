Instantâneos ou quase (34)

Balbúrdia

A tonteria em curso sobre quem é ou não é (ou não quer ser) vacinado no parlamento diz muito sobre os deputados e a forma como decorre o plano de vacinação governamental. O problema não é do protocolo de Estado, é mesmo dos políticos.



Proscritos

Quem ouve o coordenador do plano de vacinação (quem ainda tem paciência para o ouvir), dá a sensação que só os eleitores do Chega! não merecem ser vacinados. Isto quando se vão somando os casos dos boys do PS que conseguem a vacina para eles, a família e amigos.



Buraco negro

Sabem como é que se percebe que o CDS afinal não está assim tão mal? Quando Nuno Melo admite ser candidato à liderança percebemos que ainda há virtude em quem lá manda. Melo é o grau zero dos políticos e da política. Para mim.