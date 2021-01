Não percebo porque é que médicos e outro pessoal da saúde são os primeiros a serem vacinados contra a Covid. Idosos e lares deviam ser a prioridade. Basta ver quantos velhos já morreram em comparação com médicos e afins.Em Portugal o que não falta são envergonhados livros de memórias. O de Cunha Rodrigues (procurador-geral durante 16 anos) é o exemplo mais recente. Conselho: se for penoso escrevê-las, o autor deve imaginar o que o leitor vai sentir.O que Ursula von der Leyen e Angela Merkel representam em liderança na Europa de hoje leva-me a acreditar que o mundo será sempre melhor. Com mulheres a mandarem. Merkel irá embora, mas outras vão aparecer.O que PS, PSD, PCP e BE estão a fazer no parlamento, por causa da suspensão temporária do mandato de Ventura, é indigno. Como se a lei geral não fosse maior que o malfadado estatuto de deputado.Gosto tanto das previsões de astrólogos para o novo ano como as de jornalistas políticos que usam fontes não identificadas para garantir que a remodelação do Governo, prevista para o verão, acontece em 2022.José Rodrigues dos Santos não presta como escritor e só vende porque é pivô de tv. Belo argumento, sim senhor. Mas porque é que não há mais ninguém nos últimos 10 anos a fazer isto com tanto pivô que para aí anda?Somos todos sacanas em desconstrução (racistas e machistas também, dizem-nos). Toca lá a expiar os pecados em público, não vá um polícia qualquer do comportamento apontar o dedo.A ministra da Justiça diz que as trapalhadas com a escolha de um procurador amigo para um cargo europeu é uma tentativa de"envenenar a vida política". E se cuidasse melhor da casa que dirige?As raves de ano novo em França e Espanha são um caso digno de estudo. Uma miúda justificou na tv que tinha lá estado porque estava a desperdiçar a juventude. Nada como pensar no essencial quando anda há solta uma pandemia mortal.