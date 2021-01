Instantâneos ou quase (31)

A Comissão Nacional de Eleições começou por pedir às juntas de freguesia para levar os idosos dos lares a votarem. Como se não existisse uma pandemia e os velhotes já não tivessem sido aconselhados a não saírem no Natal.O Diário de Notícias em papel não é um jornal a sério, não é mesmo. Peguem nele, comparem-no com o Público, o Correio da Manhã e o Jornal de Notícias e confirmem o que acabei de escrever. Para mim, é uma amostra de jornal. Uma amostra.Sinceramente, não sei o que é mais parvo: apontar o dedo a três conspiradores contra o País, como António Costa fez, ou dizer que se está pronto para acompanhar uma queixa-crime contra Costa. Como Rui Rio fez.O líder parlamentar do BE anda muito preocupado com as empresas donas das redes sociais e diz que não aceita capatazes e que o povo é quem mais ordena. Um aviso: Pedro, é o povo que está nas redes sociais.Porque é que fechar supermercados e restaurantes às 13 horas reduz a pandemia? Já muitos se questionaram sobre isto. Quem consegue responder? E de forma a não nos tratar a todos como tontinhos.Os debates presidenciais foram objeto de muitas críticas de analistas disto e daquilo. Que não serviram para nada, disseram alguns. Mas foram vistos por muitos milhões de pessoas. Pois.Há quem ache que sem isto não há mundo. Mas pior é quando o Instituto do Emprego cá da terra exige licenciatura para dar formação de estética, cozinha, costura, floricultura e reparação de veículos.Confesso que cada vez me divirto mais a ver as análises dos meus camaradas jornalistas aos debates de presidenciáveis na TV. Em que mundo vivem é o que me pergunto.Quando uma procuradora manda fazer relatórios de vigilâncias a jornalistas por exercerem as suas funções isso é intolerável. Que a procuradora-geral não o diga publicamente também o é.