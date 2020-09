O santuário de Fátima não divulga contas desde 2005. Não tem de o fazer em termos legais. Mas quem quer despedir deveria revelar-se mais. Bom, mas não são bem despedimentos, como disse Carlos Cabecinha, o reitor. São saídas voluntárias. Pois sim.A decisão judicial sobre o namorado (prefiro isso a amante) de Rosa Grilo não revela justiça, ao contrário do que muitos julgam e aplaudem. Mostra que os olhos de quem faz justiça tanto veem inocência como 25 anos de clausura. Para os mesmos factos.O Governo pôs o socialista Arons de Carvalho no Conselho Geral da RTP, o órgão que escolhe o presidente e dita a estratégia. Isso é não ligar nada ao cadastro ético de Arons. Só falta voltar a abrir as portas da ERC a Azeredo Lopes.Entrevistar a patroa nunca é tarefa fácil. É-se apontado por isto ou aquilo. Uma evidência. Mas ver a conversa entre Cristina Ferreira e três jornalistas experientes (o entrevistador e "os meninos") foi confrangedor.Ainda estou para entender que fascínio é este dos jornalistas por novos estúdios, mesas e afins. Fascínio que os leva a transformar isso no tema do dia de um noticiário. É "nós", e "nós" e mais "nós". Mas dá audiências.Não discuto a compra de publicidade antecipada aos media. Discuto é que a libertação do dinheiro (era urgente, lembram-se?) tenha de passar pelo crivo burocrático de nove secretarias-gerais do Governo.O imobiliário manteve os preços altos em ano de pandemia. Há quem diga que as moratórias contribuíram para isso. É bom? Depende. Há quem tenha adiado a perda da casa e quem continue a ganhar muito dinheiro.Sou só eu que acho estranho que Miguel Sousa Tavares elogie Vicente Jorge Silva com a história de que lhe proibiu uma opinião no Público sobre o jornalismo de O Independente?Ridley Scott é ainda, aos 82 anos, um verdadeiro mago do ecrã. Seja no cinema ou na televisão. A nova série da HBO, Raised by Wolves (só vi três episódios), é fora de série. Da estética à narrativa simplesmente surpreendente.