Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
16 de setembro de 2025 às 23:00

O melhor para o fim

Como a amizade não mede esforços, a matemática do bem deu um óptimo resultado

Não me ofereceram nem um cigarro, como diria a Gal, mas deram-me tudo o que tinham: vendo o meu tom de pele desmaiado e o meu sorriso cansado, aqueles amigos dispararam graças, considerações sérias sobre o mundo e até uns sentimentalismos, tudo para me animar neste início de setembro.

Tópicos Matemática Tabaco Férias Café
Germano Almeida
Germano Almeida
GLOBAL E LOCAL

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

O melhor para o fim