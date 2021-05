O maior mito

O dia em que ele lhe sugeriu que não fizesse caretas enquanto falava porque ela até era bonita (e com aqueles trejeitos ficava feia), ela pensou "devo ter percebido mal, ele queria elogiar-me, coitadinho". No dia em que ele, montado no unicórnio do cavalheirismo, lhe pôs a mão na cintura para lhe ceder passagem, ela pensou "percebi mal, ele faria o mesmo com um homem, coitado [o que as mulheres inventam, há que nos dar o mérito]". Só no dia em que ele fez a vigésima oitava piada sobre o movimento #metoo, ela percebeu: a coitada era ela, que não tinha percebido nada – afinal, ele não sabia ler. Onde ela andava a ler "metoo", ele lia "mito".