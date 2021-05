As ligações à internet

Eu sou o cúmulo: quando o Twitter nasceu - só para ser o ringue de Muay Thai dos intelectuais em êxodo do Facebook - eu não o entendi, mas criei uma conta para não me sentir excluída do processo de evolução humana. O Twitter cresceu, a minha conta não, e eu estava pronta para aceitar a derrota quando, este ano, percebi que a única forma de acompanhar o Big Brother Brasil era saber estar no Twitter.