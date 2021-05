A vontade de recuperar

Na fúria de fazer numa noite o que não fizemos em meses demos as mãos ao álcool e fomos.

Noutros tempos, aquela era só mais uma sexta-feira - só que aquela sexta-feira, fixada no calendário como dia de ir jantar fora, seria a mãe de todas as sextas-feiras. Ao fim e ao cabo, ela seria uma sexta-feira de tributo a todas as sextas-feiras que não tínhamos valorizado quando não sabíamos tanto sobre quão preciosa pode ser uma sexta-feira qualquer.