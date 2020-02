O lugar cativo

ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de fevereiro de 2020.

Tinham-me avisado: comprar um cativo é comprar uma segunda família e já se sabe que a família não se escolhe. Quando há dois anos encontrei o meu lugar no estádio, encontrei-a, à minha nova família, toda funcional: em poucos minutos percebi que nos iríamos ver regularmente, mas além do cumprimento não iríamos ter o que dizer uns aos outros.Fomos acumulando jogos, mas cedo percebi que seria a prima esquisita daquela árvore genealógica. Não me ia rir das piadas deles. Não íamos concordar na maioria das vezes. Não ia encher o peito quando se excedessem e exceder-me com eles. Ia ser como se nem jogássemos pela mesma equipa.Não era a primeira vez que ia ao futebol nem a primeira vez que via homens feitos atirarem o respeito para o terceiro anel. Só que o ambiente, para mim, não os desculpava – se alguma coisa fazia, era pedir-lhes mais responsabilidade. Vejamos (como víamos): era só um jogo mas não era só um jogo, pois não?Lembro-me de aquilo me incomodar ao primeiro "filho da puta". Quis, de verdade, pedir-lhes um minuto. Quis pedir-lhes que pensassem comigo quão curioso era que para ofender um homem tivessem também de ofender uma mulher; quis pedir-lhes que entendessem que, naquele insulto, o que faziam não era acusar aquele homem de ter feito alguma coisa errada, era acusá-lo de ser filho de uma mulher que calhava ser puta, o que quer que isso quisesse dizer.Quis, mas nunca consegui. Ser mulher tem isto – temos mais medo de tudo do que os homens e os homens, às vezes, metem-nos medo. Assim, de "filho da puta" em "filho da puta" fui engolindo em seco. Quando este domingo vi um jogador abandonar o relvado por estar a ser vítima de racismo, pensei no medo que eu sinto e que ele não quis sentir. E pensei na discussão que, felizmente, surgiria. É pena que tenha sido preciso o racismo chegar ao futebol para o discutirmos, mas temos de jogar com o que temos, não é? Pode ser que a seguir se discuta o resto. E que um dia possamos dizer que já não há "filhos da puta" no futebol.