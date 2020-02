A subserviência típica

ePaper ou encontre-o nas bancas a 26 de fevereiro de 2020.

Estávamos a ser portugueses típicos (aquele tipo very typical que merecia um calduço se o calduço não fosse o início do bullying e o bullying não fosse o maior cliché dos cobardes): à mesa de um restaurante de fine dining, rodeados de pompa, não percebíamos a circunstância e, em vez de sermos gratos e celebrarmos o tataki de atum, fazíamos um tiki-taka numa discussão… sobre pizza.Apesar de sabermos que não se brinca com a comida, brincávamos como miúdos numa caixa de areia. "Há pizzas em Lisboa que se soubessem o caminho para o lixo iam sozinhas." Não falávamos a sério até porque, para nós, não existiam (não existem ainda e dificilmente existirão) pizzas más. Foi, porém, quando uma das presentes citou uma piz zaria conhecida por deliciar meia cidade que eu parei. Parei, pedi asilo diplomático nas minhas memórias e viajei até à última vez que tinha estado nessa pizzaria.Era domingo e a esplanada estava cheia. Havia lista de espera mas não fila – com um alarme na mão podíamos ir esperar longe. Fomos – e, ao primeiro sinal de alarme, voltámos. Com a carta de pizzas e massas na mão, salivámos. Só que a nossa saliva, os nossos olhares carentes de atenção e as nossas mãos ao alto não chamavam a atenção de quem quer que fosse. Culpámos o sol por ter tirado tanta gente de casa e desculpámos o serviço por não conseguir dar conta do recado.Quando finalmente tivemos a atenção que merecíamos não tivemos o carinho que esperávamos. O que a empregada de mesa que nos calhara em sorte tinha de agilidade para furar entre mesas não tinha em simpatia para as abordar. De cara fechada, nem um "boa tarde" nem "o que vai ser, meninas?" nem nada, na verdade.De cara fechada, ela parecia zangada com o mundo. De novo muito cristãs, perdoámos-lhe: devia ser o cansaço a falar. Só que depois ouvimo-la falar. E num inglês very british, ela fez uma coisa very typical: depois de dar todo o gelo aos locais, derreteu-se como manteiga para os turistas.