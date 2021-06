Os fins de semana corridos

“Este fim de semana, por exemplo, não parei”, disse-lhe, enrolando-me um pouco mais na tentativa de ser solidária com ele.

Era domingo e dava para lhe ver de longe as cordas vocais aflitas, angustiadas com aquilo que tinham para dizer. De cigarro na mão e o olhar focado no fumo que lhe saía da boca, ele tinha uma pergunta e apenas uma pergunta: "Quem é que decidiu que íamos trabalhar cinco dias e descansar dois?" Ele sabia a resposta, mas a resposta não lhe interessava. "Não faria mais sentido folgarmos três? Passa o fim de semana e eu mal dou por ele."