As mulheres modernas

Às compras online ele aplicava o ditado brasileiro "se ficar o bicho pega, se correr o bicho come". Com um doutoramento na matéria, ele entendia a minúcia do negócio: um par de botas + três cliques – um cartão de crédito = felicidade. Era assim há anos: sempre que via alguma coisa online de que gostava, já não conseguia deixar de a ver sem ser lá em casa. Daquela vez, contudo, as botas tinham saído pior que a encomenda.Convencido de que um problema técnico (o chamado defeito) encontraria o seu melhor parceiro, a chamada solução, num sapateiro, ele meteu pés ao caminho. No bairro onde vivia ainda havia sapateiros – um daqueles que com dois degraus à porta e uma luz que quase não deixa ver os próprios sapatos. Descendo, ele viu: uma mulher a um canto fazia uma malha desinteressada do mundo.Tentando adivinhar o parentesco da mulher com o sapateiro da casa, ele explicou ao que ia. A mulher da malha apresentou-se: não havia sapateiro, ela era a sapateira. E quis saber mais: se as botas se tinham apresentado um fiasco ao terceiro dia de uso, porque é que ele não tinha ido reclamar? Ele explicou: a Internet, minha senhora, não tem guiché; e a senhora sabe o trabalho que dá discutir compras online. Na verdade, ela não sabia: gostava de ir às lojas ver o que estava a comprar, "para não acontecerem coisas destas".Por sorte, o arranjo sairia barato. As botas estariam prontas no dia seguinte, a malha poderia esperar. Contente com o encontro feliz de um problema chato com uma solução fácil, ele encaminhava-se para a saída quando pensou: isto ainda não acabou. "Olhe, acho que nunca tinha conhecido uma sapateira. É muito comum?"A mulher riu-se: "Não há muitas, mas há. Na verdade, eu só sou sapateira porque sou filha de um sapateiro. Era funcionária pública mas quando o meu pai faleceu, para não fechar o negócio, decidi ficar com isto." Ele riu-se: "Mas já sabia do ofício?" Ela explicou que, nascendo no meio, foi aprendendo. Riram-se os dois. E até agora ele não sabe em que terá ficado ela a pensar. Já ele, pensou: "Modernas mas não tanto: mulheres sapateiras, sim, sobretudo se for de infância; agora, comprar sapatos online? Nunca!"