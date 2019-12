ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de dezembro de 2019.

De zero a extremamente intelectual, aquela conversa estava a ser um sete – nem oito nem oitenta. Pelo WhatsApp, discutíamos cinema essencial. Ele debitava nomes de velhos conhecidos – Pasolini, Cassavetes, Jarmusch, Fellini, Kurosawa – como se fossem jovens pretendentes, na esperança de que eu olhasse para a nossa conversa como quem olha para o Tinder e os varresse a todos para a direita, aprovando-os. De repente, desapareceu.Quando eu já me preparava para entrar na base de dados de pessoas desaparecidas (a conversa estava a ser tão rica, por que razão demoraria ele mais do que 30 segundos a responder se não tivesse sido abduzido?), temi não ter sido superlativa o suficiente na conversa, naquela dança, na vida. Exatamente dois minutos depois, recebi nova mensagem. "Acabei de poder evitar um roubo e não evitei", li – e isso descansou-me.Assim que percebi que tinha deixado o ego falar mais alto, preocupei-me: com ele, com a pessoa roubada, com o ladrão. "Uma miúda passou por mim a correr, tinha saído de uma loja e levava uma bolsa na mão." Percebo agora que, mesmo nesse momento, não terei tido uma reação à altura, porque perguntei: "Alguém gritou?"Ele continuava, entremeando a conversa com emojis que choravam: "Vinha a correr na minha direção, mas como não tinha a certeza de que era um roubo não a agarrei." Sem lhe comunicar o meu julgamento, sentenciei: achei bem que não a tivesse agarrado ao mesmo tempo que fiz um "e se fosse consigo?" mental e percebi que, estando lá, teria tido o mesmo papel.Considerando que ele precisaria de tempo para digerir a cena, fiz o filme: aquilo que lhe tinha acontecido era aquilo a que no guionismo se chama um incidente incitante. Se ele tivesse interrompido o curso das coisas – uma bolsa roubada, uma mulher a correr –, o filme seria um. Não o tendo feito, o filme foi outro.De longe, não podia ver mais do que aquilo que ele me contava: para a funcionária da loja, não haveria um final feliz. "Olhei para ela quando passei à porta e tinha um braço magoado." E para ele, que final? "Eu estou com um telemóvel de 800 euros na mão. Podia ter evitado um roubo e não evitei. Não achas que isto dava um filme?"