Os amigos secretos

A confusão não é boa a matemática – e aquela mesa, que já tinha estado marcada para 14, para 17 e para 13 pessoas, parecia um exame nacional de álgebra elementar. Em vez de pedirmos entradas, fazíamos contas: como caberíamos todos numa mesa redonda que mais parecia uma camilha?Era Natal, o que é o mesmo que dizer que eram tempos de guerra – aquele restaurante chinês parecia uma sala de casamentos e batizados e nós, que éramos todos amigos de amigos, parecíamos os melhores amigos dos noivos, mas dos que faltam à missa, aparecem só para a festa e chegam animados uma oitava acima do tom ambiente.Quando as últimas convidadas nos deram a honra de chegar, a nossa mesa já vivia abaixo do limiar da dignidade: para todos conseguirmos comer ponderávamos usar só um dos talheres ou apreciar o pato à Pequim à vez (a hipótese de um jantar volante esteve na mesa, ao contrário da maioria de nós).E quando o chop suey de gambas furou entre dois convivas, rasando o nariz do primeiro e assustando o segundo, o resto do grupo já tinha a intimidade de um casal a festejar as bodas de ouro, o que não deixava de ser precoce: ainda nem tinha chegado o constrangedor momento do amigo secreto.Conscientes do mundo (não necessariamente do espaço que ocupamos nele, como ficou demonstrado), tínhamos decidido ser também amigos do ambiente. Em vez de comprarmos presentes trocaríamos coisas nossas, de casa e, idealmente, do coração. Assim fizemos: salteámos intimidade em lume alto (ou em cerveja?) e finalizámos com muitos "oh…" e "ah!" o banquete em que aquele jantar já se tinha tornado.Na hora dos abraços de despedida, quando era já seguro dizer que não havia segredos entre nós (não havia espaço para isso), que tínhamos passado a usar o mesmo perfume e partilhado dores de cotovelo, pensei que quatro horas antes éramos estranhos. Agora, agradecia a estranheza daquele jantar. E agradecia pela mesa redonda: em volta do mesmo drama, aquele jantar tinha sido uma comédia.