A nova cidade

Ninguém ali era impressionável, mas aquele croissant não impressionava - metia medo. Do tamanho de um pequeno bolo-rei e com a cor de uma beterraba vestida para sair, ele só não tinha ficado na montra da pastelaria porque, no que ao açúcar diz respeito, ninguém na minha família se deixa derrubar por primeiras impressões.Estávamos a meio do dilema "talheres: sim ou não?" quando alguém perguntou se a pastelaria era conhecida pelos croissants. Fizemos marcha atrás na memória como infratores perante uma operação stop e recordámos: ela era do tempo em que as pastelarias podiam ser só pastelarias.Era o tempo em que, para os mais inconformados, havia galão, meia de leite e pronto (o pingado jogava noutro campeonato, mais nichado), cappuccinos só em Itália. Era o tempo em que um queque era uma de duas coisas (nenhuma delas um muffin): ou um bolo de pastelaria pobretanas ou um beto em bicos de pés. Era o tempo em que um brunch era hipster e ainda nos estávamos a habituar a dizer tudo em inglês.Estávamos no fim da primeira década dos anos 2000 e a cidade começou a ter cafés bonitos, serviços cuidadosos, ambientes novos (o ar era mais respirável quando não tínhamos de ouvir o som de moscas a serem eletrocutadas). Houve problemas, como sempre há: os clássicos, os históricos e os velhos sofreram quando a maratona passou a sprint.À mesa do lanche, alguém voltou ao presente: a cidade que vibrou tanto está a tremer e a ficar triste, de portas fechadas. Nos últimos meses, entre o mantra "vai ficar tudo bem" e a súplica "seja o que Deus quiser", ouvi muito a uma amiga a referência ao filme Deus Existe e Vive em Bruxelas. Na história, Deus é um tipo rabugento que se diverte a infernizar a vida dos humanos - em particular a dos belgas. No meio deste lanche em que voltámos ao fim da década de 2000 e recordámos as noites e o espanto daquela cidade nova e bêbada de entusiasmo, pensei: Deus existe e até pode viver em Bruxelas, mas fez Erasmus em Lisboa. E quem sabe nunca esquece.