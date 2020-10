Em dias de feira de queijos e enchidos, a rua enchia-se de jazz. Era aquele jazz vagabundo de saxofone e sintetizador, mas ainda assim jazz (com a idade, os ouvidos ficam benevolentes e àquele bairro via-se-lhe a careca). A música era servida ao som do óleo das farturas – mais concorridas do que o pão quente das cinco – e ouvida das janelas onde entre plantas vivas e flores de plástico a vida de bairro rejuvenescia.Perto da hora de almoço eu tinha feito uma aterragem de emergência no bairro. Com a barriga a dar horas eu não tinha tempo para aprender a pescar, pelo que quando me falaram em alheiras a sair eu fiz check-in. O petisco tinha sido comprado naquela manhã numa banca de fumeiro com teletransporte para Trás-os-Montes sem portagens.O petisco estava perfeito, muito melhor do que a encomenda que eu nem tinha tido tempo de fazer. No final do almoço, serviram-me a sobremesa numa forma untada de esperança: a banca ainda ali estaria alguns dias, pelo que, mesmo sem cana de pesca, eu podia lançar a rede e arrastar todas as alheiras que quisesse comigo.Na banca, o casal mais castiço da feira viu a clientela de longe: "Então, vão ser mais três alheiras?" Eu, que ainda ia para a primeira, encolhi-me. À boca daquelas urnas, uma velhinha indecisa acercou-se: "Essas alheiras são boas como parecem?" De repente, a cliente que eu queria ser transformou-se na vendedora que nunca fui: "São melhores, pode levar à confiança." Nunca me tendo ouvido dizer a expressão "à confiança", estranhei mas continuei: "Acabei de as provar e venho comprar mais, imagine."Com olhos de avó, a velhinha pediu as suas três por cinco e ainda agradeceu como se eu lhe tivesse aberto uma conta-poupança. Do outro lado da banca, o casal mais castiço da feira só assistia. Na hora de me embrulhar as alheiras, vi o milagre da multiplicação acontecer. "Aqui estão as suas… e uma a mais para o gato." Ri-me e pensei para dentro que grátis só conheço o queijo na ratoeira. Resultado: daqui a 15 dias voltaremos a encontrar-nos.