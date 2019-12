Os trolhas e os carpinteiros

ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de dezembro de 2019.

O dia já não estava a correr bem a ninguém: na rua, o frio, o vento e a chuva relembravam toda a gente que as tardes de praia, amêijoas e choco frito ainda vinham longe e dentro de casa eu treinava – profilática, a pensar que as noites de lareira, rabanadas e polvo frito estavam cada vez mais perto.O meu PT tinha acabado de me pedir 10 lunges com torção do tronco e eu tinha acabado de lhe perguntar se ele era assim desagradável por obrigação ou por paixão. De repente, senti a contração de todos os músculos – não apenas dos meus mas também dos dele (que, tenho vindo a perceber, é desagradável por paixão).Na televisão, um espectador de um programa de opinião tinha um plano para oferecer ao País: "Nós precisamos de imigrantes, mas temos de saber de que é que precisamos. É de trolhas? É de carpinteiros? Pronto, sim senhor, abrimos vagas."Estaquei. Larguei o treino, agarrei o comando. O homem que queria transformar as vagas migratórias num concurso de talentos continuava: "Depois vêm para cá, trabalham e, ao fim de 10 anos, se não cometerem crimes, podem ficar. É assim na Austrália."A referência colhia: alguns dos melhores reality shows chegam da Austrália. Mas aquilo era real? A jornalista em estúdio deve ter sentido o mesmo que nós porque despachou o ouvinte como o Moura dos Santos despachava desafinados. Só que, ao contrário do que acontecia no Ídolos, ali haveria encore."Qualquer dia o portuga vira marroquino." Lutei para entender: agora já não queríamos só abrir castings e virar a cadeira quando o imigrante nos parecesse talentoso, queríamos também evitar que este nos fizesse um extreme makeover porque, claramente, vinha cheio de vontade disso.Fiquei baralhada – e acho que o meu PT também, até porque disse qualquer coisa sobre as pessoas estarem com medo. Concordei: aquilo era o medo a falar ao microfone. Porque, infelizmente, o medo do que é diferente faz com que achemos que não somos todos iguais. E sugeri: e se houvesse um Fear Factor outra vez?