Trabalhar – Pensar um verbo da primeira conjugação através de quatro verbos da segunda conjugação

Além do seu significado gramatical referente à flexão dos verbos, conjugar corresponde a unir de forma harmoniosa. A harmonia é tanto uma aspiração de cada um e uma de nós, quanto um exigente desafio verificável, entre outros, na dificuldade que temos em conjugar ou unir de forma harmoniosa diferentes interesses, escolhas ou papéis. Em conciliar, por exemplo, a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional.

Se pensarmos a quantidade de tempo que nos últimos dias, semanas, meses e anos dedicamos a trabalhar; ou a quantidade de tempo que estivemos, mesmo que fora do contexto de trabalho, com pessoas a ele associadas (hoje nossas amigas, companheiras, familiares); ou quanto o nosso trabalho implicou e influenciou decisões de toda a natureza na nossa vida, consciencializaremos a centralidade e importância que assume. Que assume, assumiu e assumirá a par da sua importância na nossa saúde e no nosso bem-estar. Basicamente em como o trabalhar (primeira conjugação) nos faz caminhar em dois contínuos de verbos da segunda conjugação: adoecer–florescer; confranger–desenvolver.

Tem aumentado a reflexão em torno da "great resignation" [grande renúncia], expressão atribuída ao fenómeno que cresce desde o início em 2021 e que corresponde ao número elevado de saídas dos locais de trabalho e da indisponibilidade para determinados empregos de trabalhadoras/es nos EUA e que, tendo múltiplas, diversas e complexas causas, tem na questão da "qualidade do emprego" e na exigência por parte das pessoas de possibilidades de melhor conciliação entre vida pessoal e profissional, pontos cardeais à sua compreensão. Na Europa tem-se assistido a algo próximo, particularmente no que se refere ao emprego e mercado laboral jovem. Um estudo da YPulse estima que até 20% de jovens trabalhadoras/es tenha, entre 2020 e 2021, abandonado o seu trabalho, identificando como razões principais, logo a seguir ao salário, o impacto do trabalho na saúde mental (24% nas/os jovens até 24 anos) e a dificuldade no equilíbrio entre vida pessoal e profissional (20%). Mais expectativas e exigências das e dos trabalhadores, não apenas da camada mais jovem da população, por um "local de trabalho saudável", avançando-se do trabalho como direito humano fundamental, tal qual previsto na declaração universal dos direitos humanos, para a promoção da possibilidade de florescer e nos desenvolvermos a trabalhar e respectiva necessidade de prevenção da possibilidade de adoecermos e de nos confrangermos a trabalhar. Tal não é apenas um desígnio ou um objectivo irrealizável. Antes, é realizável e há significativa evidência científica que o demonstra. É realizável e há profissionais preparadas/os e motivadas/os para participarem neste processo. É realizável e há práticas já instituídas que o demonstram, com ganhos para todas as partes envolvidas, desde a organização a trabalhadoras/es, incluindo lideranças e a sociedade como um todo.