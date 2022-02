Pelo futuro e pelo bem comum - evitar ou promover conversas difíceis?

Não evitar, mas sim, promover conversas difíceis. "A chave para ter experienciado o que experienciei não foi a minha estupidez, mas não saber o que procurar fora e para onde dirigir a minha atenção." Alexandra Stein, hoje especialista em psicologia social e mais especificamente em fenómenos de extremismo, foi durante cerca de 10 anos membro do "The 0", um "culto" (porque grupo clandestino, com um líder carismático e com um ambiente de controlo total dos membros) declarado por quem nele participou, incluindo pela própria, como "bizarro" e responsável por "experiências dolorosas e traumatizantes". Não saber o que procurar fora e para onde dirigir a minha atenção...

Da gestão da pandemia às migrações, da política à religião, todas e todos já nos vimos perante situações cuja sensibilidade dos temas redundam em conversas difíceis, seja junto de pessoas amigas, familiares, colegas de trabalho ou de equipa. Um estudo da American Psychological Association de Novembro de 2020, mês das últimas eleições presidenciais dos EUA, revelou que 40% da população americana adulta considera que as diferentes e diversas posições políticas causam tensões junto de pessoas da sua família. Não conhecendo estudos semelhantes para o contexto português, todas e todos sabemos existirem em muitas famílias pessoas que, quando se aproximam celebrações ou convívios familiares, tentam ou mesmo planeiam evitar conversas difíceis sobre assuntos sensíveis. No entanto, não evitar, mas sim, promover conversas difíceis é essencial à relação com outras e outros, ao não afastamento e à promoção de diferentes pontos de vista, sendo, por isso, importante que tenhamos presentes algumas pistas para melhor gerir estas conversas.

Procurar pontos de convergência e entendimento, mesmo em temas em que não se concorda, aceitando que podemos divergir de pessoas que consideramos ou gostamos. Sermos respeitantes, empáticos e abertos às perspectivas das outras pessoas, adoptando posturas de conexão, validação, aceitação e escuta activa, evitando "ataques" pessoais, atribuição de intenções e prosseguindo propósitos e objectivos com a conversa baseados na tentativa proactiva de entendimento. Procurarmos escolher momentos e contextos adequados, manter a racionalidade e a calma, também porque as nossas emoções influenciam e são influenciadas pelas das outras pessoas, e promover a não escalada na tensão, sabendo como e quando fazer uma pausa ou mesmo terminar a conversa, se necessário. Procuramos, também, questionar, reflectir, e, quando necessário, concordar em discordar. Não evitar, mas sim, promover conversas difíceis e confrontar-nos com estas dificuldades pode permitir definir relações de maior entendimento, reconhecimento e benefício mútuo.