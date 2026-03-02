E se o regime cair?

Fala-se do filho do Xá. Fala-se de líderes no exílio. Fala-se de figuras que, do exterior, prometem um novo Irão. Mas raramente se equaciona um nome que está, e sempre esteve, dentro da própria história política da República Islâmica: Mohammad-Reza Khatami.

Irmão do ex-presidente reformista Mohammad Khatami, médico de formação, antigo vice-ministro da Saúde, antigo vice-presidente do Majlis e fundador da mais relevante força reformista do seu tempo, Reza-Khatami representa algo que o Irão quase nunca teve: um reformador profundo com legitimidade interna.

Além disso é " novo" para a bitola etária duma civilização tão antiga. Tem 66 anos, apesar duma muito extensa experiência política, governativa e cívica.

Ao contrário de figuras exiladas ou herdeiros dinásticos, não pode ser apresentado como fantoche de Washington, Moscovo ou qualquer outra capital. Não construiu carreira em conferências internacionais nem vive politicamente da nostalgia pré-1979. Cresceu dentro do sistema. Conhece-o por dentro. E enfrentou-o.

Foi, na prática, aquilo que os manuais não registam com clareza: uma espécie de primeiro-ministro político do irmão durante o ciclo reformista entre 1997 e 2005, quando o cargo já tinha sido oficialmente extinto. Era ele quem organizava o partido, estruturava maiorias parlamentares e galvanizava os estudantes. Em 2000, tornou-se o deputado mais votado de Teerão. Após os protestos estudantis de 1999, atingiu níveis de popularidade raros no sistema iraniano. Não era apenas o “irmão de”. Era, para muitos jovens, o rosto do possível.

Pagou o preço. Foi preso. Foi condenado por denunciar fraude eleitoral em 2009. Foi silenciado politicamente. Mas nunca foi exilado nem renegou o país. Essa permanência importa.

Reza-Khatami reúne três características raríssimas no contexto iraniano:

Primeiro, é reformista genuíno , defensor consistente de eleições transparentes, liberdade de imprensa e limitação da ingerência securitária na política.

Segundo, tem pedigree revolucionário suficientemente sólido para não ser automaticamente deslegitimado pelo núcleo clerical. É filho de um aiatolá influente e casado com Zahra Eshraghi, neta de Khomeini. Só é governo na República dos Aiatolas quem, em algum momento, teve a simpatia dos clérigos. Ele teve.

Terceiro, conhece tanto o aparelho como a oposição cívica. Participou nos movimentos estudantis, dialogou com intelectuais, enfrentou conservadores no parlamento. Sabe como funciona o poder, e sabe onde ele bloqueia.

Num momento em que o Irão parece viver mais uma etapa de combustão histórica, importa lembrar que as revoluções persas não obedecem ao ritmo ocidental. A Revolução Islâmica demorou dois anos. A Revolução Verde de 2009 resistiu oito meses até ser esmagada. O “Aban sangrento” de 2019 consumiu novembro inteiro sob repressão brutal. A revolta desencadeada pela morte de Mahsa Amini durou um ano, e os seus efeitos continuam.

As transformações iranianas são lentas, subterrâneas e acumulativas.

Hoje fala-se numa nova fase, simbólica, civilizacional, evocando o Leão e o Sol. Talvez ainda estejamos apenas no início. Mas uma coisa é evidente: o povo iraniano perdeu o medo do inimigo externo porque já conhece o medo interno. Nada parece mais aterrador do que milhares de mortos em poucas semanas, execuções públicas como pedagogia de terror, universidades vigiadas e intelectuais silenciados.

E o povo iraniano é invulgarmente culto. As vítimas do regime são estudantes, médicos, engenheiros, artistas. A liberdade pode ser reprimida. Mas pensamento não se executa.

É neste contexto que Reza-Khatami surge como hipótese que quase ninguém discute. Talvez por ser demasiado interno para entusiasmar as diásporas. Talvez por não caber na narrativa simplificada de “regime versus exílio”. Talvez porque a solução iraniana, como quase sempre, não virá de fora.

Outros nomes frequentemente apontados como alternativa dificilmente poderiam hoje corporizar uma solução executiva credível. O próprio Mohammad Khatami continua a ser o rosto maior do reformismo institucional, mas está demasiado identificado com um ciclo histórico que criou expectativas profundas e cuja frustração ainda marca parte significativa da sociedade iraniana. Akbar Rafsanjani, figura central da arquitetura do regime pós-1979 e frequentemente apontado como fundador do pragmatismo reformista dentro da República Islâmica, mesmo que ainda fosse vivo dificilmente poderia ser solução: pertence à geração fundadora da Revolução, simboliza o compromisso estrutural com o sistema e carregaria inevitavelmente o peso dessa herança. Mir-Hossein Mousavi, líder moral da Revolução Verde, permanece sob prisão domiciliária desde 2011; é um símbolo poderoso de resistência, mas o seu estatuto quase mítico e a idade avançada fazem dele mais referência histórica do que líder de uma transição prática. Hassan Rouhani, por seu lado, encarnou o reformismo pragmático que tentou operar a mudança a partir de dentro, culminando no acordo nuclear de 2015, mas saiu politicamente marcado pelo colapso desse processo e pela perceção de que os limites estruturais do regime neutralizaram a sua agenda. Entre o excesso de simbolismo, o desgaste político e o fator geracional, todos estes nomes transportam demasiado passado para representarem um futuro de rutura controlada.

Se um dia houver transição, ela precisará de alguém que conheça o clero sem lhe pertencer, que conheça a rua sem a instrumentalizar, que conheça o Estado sem o temer.

Reza-Khatami pode não ser a solução. Mas é, seguramente, uma das poucas figuras com densidade histórica, legitimidade interna e biografia suficientemente complexa para não ser descartada como marioneta.

Num país onde tudo demora, e nada é linear, às vezes a alternativa está menos longe do que parece.