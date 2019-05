À esquerda, a imagem de um homem confiante que vai visitar a antiga namorada que o recebe com um beijo, o abraça perante a prenda recebida e passa um ameno fim de tarde numa conversa a dois onde os femininos olhos brilham. À direita, a receção amistosa que se mistura com uma anfitriã que é de todos porque não é dele e que termina com a exibição de um anel de noivado – o que Tom observa à distância que a realidade foi consolidando ao longo do dia.

"Expetativas versus realidade" é o apogeu de um filme que arranca com os melhores créditos de abertura de sempre e, entre outros temas, transporta-nos pelo buraco negro da friendzone: "500 days of Summer".

Homens e mulheres olham para o filme de forma muito diferente. Marialvas e os outros também. Nalguns casos, a visualização do filme pode ser tão traumática que desaparece da memória: vive-se muito melhor com o grafismo de a "Guerra dos Tronos" ou "Westworld" do que com o banho de realidade de "500 days of Summer".

Ao contrário de "City Slickers" ("A vida, o amor e… as vacas", na distante "tradução" lusitana), cujas lições de vida fazem qualquer homem com mais de trinta anos gargalhar um "é isto!", o drama de Tom arranca-nos risos nublados e corrobora o cinismo de quem alguma vez embarcou na entrega do protagonista desta história com marcas que não se ficam pelos 500 dias.

Se o problema está também na gestão da informação, por parte de quem faz o que quer (parafraseando um dos diálogos finais), não deixa de estar nas expetativas que prescindem de olhar para o que ela (a realidade) é, que ignoram informação, que a contextualizam ao seu jeito, em que todo o caco é tijolo da casa que o coração construiu.

As lentes do coração que não vê são a grande lição para todas as nossas convicções. Quanto daquilo que acreditamos ignora factos, ignora o mundo para além do nosso, do que sonhámos?

E isso não será diferente nos entusiamos adolescentes pela política ideológica, na religião acrítica, no ateísmo arrogante, nos dogmas que construímos, na busca por um mundo à nossa imagem e semelhança. Afinal, o Criador é isso que constrói: um mundo à sua imagem e semelhança.