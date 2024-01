Vou cortando o cansaço às fatias com pequenas conquistas. Numa grande viagem, cada etapa é uma jornada. Primeiro os preparativos, depois o caminho para o aeroporto, a passagem pela segurança, o embarque, a partida, o cinto. Enquanto aquela luz não me autoriza a liberdade, o antigo chão continua a assombrar-me, sem dar garantias de que o deixei para trás.





Preciso de me descartar do cinto como de roupas antigas que me lembram uma vida que já não quero, como de móveis ou de fotografias que se fazem âncoras.





Há mais de uma década, dois meses antes de completar os 40, foi assim.Ainda tentei terapias, psicólogos, amigos e tudo o que mais pudesse manter-me junto às mulheres que amava – aquelas duas adolescentes que já tinham percebido que o pai e a mãe só se ocupavam da logística familiar. A mãe não era má pessoa e até se acomodara, mas eu morria por dentro todos os dias, com a reforma no horizonte, como se os anos que faltavam estivessem ao virar da esquina, de tão velho que me sentia. Tentámos tudo, sabendo que a vida tem altos e baixos, que a chama esmorece e reacende-se, que o amor é, sobretudo, amizade… e todas as outras coisas que é suposto dizer e saber nestas alturas. Não éramos estúpidos por não sermos capazes; ainda que nos perguntassem por que desistíamos, à míngua de cadeia e hospital, numa relação feita de cordialidade. Nunca soube responder, sem entrar em exageros de autoflagelação ou em desnecessários desabafos de maledicência. Apenas sabia que saindo sobrava a esperança de viver.Mudei-me ordeiramente num sábado de tarde. Ela refugiara-se em casa do irmão. As miúdas fizeram questão de ficar. Pareciam olhar para mim, entre a saudade e a censura, como se as tivesse abandonado. Andava a ensacar roupas e livros há mais de duas semanas, enquanto me organizava em casa daquele amigo divorciado que me vendia as maravilhas das aplicações móveis e explicava todas as mudanças que tinha de fazer: «A começar pela roupa! Tresandas a pai de família!»Subia e descia o elevador com uma pressa de quem tinha hora marcada. Enchia o carro o mais que podia, porque queria resolver tudo no sábado seguinte, sem deixar mais nada naquela casa.Abraçaram-me como se fosse emigrar, sabendo que jantaríamos nessa semana.Entro no carro, ponho o cinto. Cai uma mensagem no grupo "Stupid dad" (gentileza criativa das moçoilas): uma série de emojis entre lágrimas, beijos e corações. E faço-me ao caminho.O apartamento recém-arrendado encheu-se de móveis de montar, fotos das miúdas e aquela televisão que prometia uma sesta no sofá em cada serão – comigo um filme rendia, em prestações, toda a semana. Não decorei grande coisa. A vida refazer-se-ia ao virar da esquina, pelo que não valeria a pena investir na minha falta de gosto. Depressa encontraria sabe-se lá o quê, deixando o apeadeiro que agora me acolhia.Ele ofereceu-se para fazer compras comigo, mas declinei com veemência. Aquela roupa "slim" e "super slim" casava mal com a progressão grisalha na minha cabeça e com a barriga subsistente de quem só agora entrara no mundo dos ginásios e nutricionistas. Precisava de uma renovação equilibrada, pelo que arregimentei as pequenas, que de amuadas passaram rapidamente a cúmplices alcoviteiras numa ânsia de me relaxar o sobrolho.Tinha a sorte de fazer poucas contas e comprei tudo o que me mandaram. Elas estavam maravilhadas e eu não conseguia imaginar consultoras de moda mais divertidas. Lá me impuseram uns "slims", para forçar a disciplina do ginásio, enquanto eu cedia em protesto sorridente: «Estão a fazer do pai um "teenager"». «Pareço ridículo?» – perguntava aos funcionários da loja. Treinados em divorciados de bolsos largos, soltavam a resposta pronta: «Fica-lhe muito bem. É o que se usa agora». E juntavam-se à cumplicidade que me renovava o visual.Mudei-me sem levar um prato, um copo ou um garfo. Tudo comprei no sítio de onde veio mobília e lençóis. Só a roupa foi resistindo à conveniência do dia a dia, mantendo junto à pele a memória da compradora: o casaco caro era surpresa de três natais atrás; as camisas eram tardes de centro comercial; até os trajes menores eram escolha partilhada de quem me conhecia de ginjeira desde a faculdade.Sobre o corpo perseguia-me esse pedaço de nós e o guarda-fatos mantinha-se como o único lugar de onde parecia que ainda não tinha partido.Abracei a empreitada da escolha, fazendo-me contribuinte assíduo do contentor benemérito ao virar da esquina. Até fatos e gravatas foram para ali. Custava-me deitá-los fora e podia ser que alguém os quisesse usar para um casamento ou uma entrevista de emprego. O que interessava era livrar-me do passado que me continuava a vestir.Senti uma turbulência pouco habitual em descolagens e a simpatia firme do pessoal de cabine ecoou numa advertência bilingue: os cintos deveriam manter-se apertados até que a luz de aviso se apagasse.Voltei às memórias daquele período. Uma das grandes dúvidas foi o destino da aliança. Acomodara-se ao anelar no batizado da mais velha que aproveitara a contraceção esquecida para forçar a entrada na vida dos namorados. O casamento foi ponderado e celebrado com a mesma alegria assustada que acolheu o primeiro rebento da família. Pelo que aquela aliança fazia-se um dilema sem fim, entre o respeito pelo passado e o respeito pelo futuro. Talvez não fossem incompatíveis. Acomodei-a na caixa de sapatos onde estavam outros passados: o bilhetinho da primeira namorada, as fotografias do verão na Ericeira (a inglesa que antecedeu a mãe das miúdas), outras pequenas coisas.Serenei.A luz do cinto apagou-se.