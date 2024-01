À medida que a realidade se foi impondo, sai-me a lotaria quando tenho um lugar vago por vizinho, permitindo acomodar algum pertence ou variar a posição das pernas. Ou, então, vou-me entretendo com sorrisos e caretas para a criança que me espreita do banco da frente.

Nas primeiras viagens sonhava com a Miss Universo que iria aparecer. Numa sofisticação escondida em discrição, sentar-se-ia ao lado o meu destino. Trapalhona, despejaria meia mochila, desfazendo-se em desculpas. E eu, com serenidade sorridente, ajudava-a na arrumação, oferecendo-lhe um bocadinho da minha ordem em troca de um pedaço do seu caos. Não precisaria de desbloqueador de conversa porque ela atropelara-me com um pretexto para voarmos sem dar pela descolagem.

Sentou-se com frescura decidida, tirando do punho o elástico em espiral para apanhar o cabelo. Sempre tive um fascínio por essa pulseira multifunções. Apesar da sua banalidade, transmitia-me uma sensação de beleza prática – aquele "nem de mais nem de menos" que me atraía nalgumas mulheres. Dei por esse momento, mas regressei aos meus emails, antes que me obrigassem a desligar o computador. Ela ia disparando mensagens com a velocidade furiosa que os dedos treinavam desde os bancos da universidade, quando os telemóveis passaram a servir mais para escrever do que para ouvir a respiração do outro lado da "linha". O truque – para além do treino pianista – parecia estar no recurso constante às palavras pré-definidas, enquanto eu persistia numa escrita que quase ignora sugestões.

Desliguei o portátil; ela pousou o telemóvel; descolámos; a luz do cinto apagou-se. E comecei a sonhar nosso o meu mundo. Os olhos eram pretos e vorazes, encaixando na perfeição no moreno latino que não se impôs passageiro com a imprudência da praia à hora do almoço. Aliás, a pele não parecia castigada por imprudências, ainda que pudesse valer-se de uma maquilhagem suficientemente inteligente para que esta vista menos treinada não soubesse dar por ela.

O cabelo estava cuidado na perfeição. Com ou sem cabeleireiro, era tributário de uma parafernália de champôs, condicionadores, máscaras capilares, secadores e alisadores, que faziam daquele adorno natural uma coroa visível e invisível. Mais uma peça para o "ela-tem-qualquer-coisa", num todo estético que sabe fazer valer o que a natureza lhe deu.

As unhas tinham endurecedor, parecendo denunciar uma profissão mais prática, como médica ou enfermeira. Talvez alguém com tarefas culinárias. Ou, no meu delírio fértil, uma arqueóloga aventureira que se preparava para dar uma conferência no nosso país de destino.

Espreitei o anelar, tentando perceber o que era aquilo. As mulheres baralham muito os sinais externos de comprometimento. Preenchem os dedos com dourados e brilhantes que dificultam a distinção entre um noivado, um noivado seguido de casamento, ou um mero adorno. E há as múltiplas relações sem anel trazido por qualquer formalidade – aliás, a maioria. Não cheguei a conclusão nenhuma, como me acontecia quase sempre.

Era mais velha do que a minha filha; perguntava-me se seria muito mais.

Demorei a aceitar o anúncio. Ela sempre foi muito decidida, mas não esperava que fosse tão longe. A cara não me era estranha, por razões profissionais. Também divorciado, era bem visto e de trato fácil. Conheceram-se numa festa de aniversário de uma sobrinha (dele, claro está). A conversa fluiu e, meses mais tarde, aquela cabeça já grisalha aparece-me num almoço com a primogénita. Engoli em seco, porque não verbalizo preconceitos, mas tive as hesitações de toda a gente. O meu imaginário passara por um namoro mais tradicional, ainda que "aceitasse" tudo, como quem tolera males menores.

Voltei à minha companheira de viagem, já menos preocupado com a sua juventude, mas mais com as rugas que me carregavam o rosto. Estava certo de que, se metesse conversa, devolver-me-ia uma simpatia jovial e despreocupada que, por instantes, iria confundir com sentimentos que só faziam sentido na minha imaginação ou que ganhavam vida na história sem exemplo do meu futuro genro. Sentia-me mal por olhar para ela com a esperança residual de ser um elástico no seu cabelo ou uma pulseira no seu punho, bebendo daquela energia solta de quem constrói a vida sem se render perante o que se vai destruindo.

Mas mantive-me aninhado na minha bolha, enquanto o perfume do cabelo me convidava a deixar seguir viagem no disparate.

Levantou-se e foi lá para trás, talvez falar com alguém. Fiquei a olhar para o casaco de malha fina que abandonara no banco, enquanto me lembrava daqueles cabelos outra vez. Fazia-me falta comprar um desentupidor no supermercado de vez em quando. As minhas filhas davam uma ajuda em banhos de fim de semana, mas não eram suficientes para encurtar a necessidade dessa compra de manutenção. Não há nada mais reconfortante do que despejar desentupidor no chuveiro com alguma regularidade. Tinha saudades dessa tarefa. Os cabelos que impediam a passagem da água eram uma declaração de presença que só merecia protesto dos que não sabiam valorizar uma vida com entupimentos. Não trocaria nada disso pela impecável fluidez de um chuveiro que agora era só meu.

Voltou e olhou-me com hesitação. Fiquei sem saber se lhe diria qualquer coisa, se lhe pegaria no casaco para se sentar. E desviei os olhos para uma criança que nos parecia convidar a fazer da criação uma tarefa comum.

Pegou numa caixa de pastilhas sem se sentar. De novo no corredor.

Passou-se uma eternidade enquanto construí mil estratégias para dizer algo. Todos os cenários acabavam mal. Em todos era ridículo. O mais certo seria passar aquelas dez horas calado, agarrado a filmes ou a um livro. Os filmes podiam ser um bom pretexto. Mas não seria de mau tom denunciar que lhe espreitava o ecrã?

Voltou. Lá ganhou coragem para falar: «importa-se de trocar com a minha amiga?». Sorri. Encaminhei-me lá para trás. Era bom que não estivesse ninguém ao meu lado.